宏福苑火災︱被黃碧嬌指控涉瀆職　現屆法團：配合查真相討公道

大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，慘劇元兇疑涉棚網工程物料不符阻燃標準。今次屋苑大維修涉及逾3億元工程，由上一屆業主立案法團通過，曾任該屆法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌今天（1日）發聲明，她指將向警務處和廉政公署報案，調查事件是否涉及現屆法團瀆職。翻查資料，黃碧嬌是舊法團顧問，去年9月業主罷免舊法團，新法團上任後，黃隨即卸任。



現屆法團同日發聲明回應黃碧嬌指控涉瀆職，指全力配合警方及廉政公署調查，支持依法追查真相，早日釐清責任，為居民討回公道，還事件公正交代。法團又指，目前正全力投入善後安置居民，與民政總署及相關部門開會商討，稍後公布進展。



宏福苑大維修所使用的棚網及封窗的發泡膠懷疑加劇火警蔓延，政府上周四（27日）稱將推動金屬棚取代竹棚路線圖。（廖雁雄攝）

民建聯大埔區議員黃碧嬌12月1日發聲明，貼文限制留言。（黃碧嬌FB）

黃碧嬌：報案調查「現屆法團」有否瀆職 絕不姑息

黃碧嬌將最新聲明發布到其個人社交平台Facebook，貼文限制不能留言。她提到，對宏福苑大火造成多人死傷極度痛心，稱死難者與傷者用生命為全港市民敲響警鐘，絕不能讓他們白白犧牲。

這場大火不是天災，而是人禍，是多年來有人漠視安全累積的惡果。 黃碧嬌

黃碧嬌指經過深思熟慮，決定親自向香港警務處報案，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行。同時向廉政公署要求立案調查，徹查現屆法團是否存在貪污瀆職，導致消防設備長期失修多年未被執管。黃碧嬌指必會追究到底，絕不姑息。

大埔宏福苑11月26日發生五級火，造成多人死亡。（梁鵬威攝）

黃碧嬌指控涉瀆職 現屆法團：配合追查真相討公道

翻查資料，去年9月業主大比數通過罷免在任逾10年的法團，以及選出新法團代表。黃碧嬌是舊法團顧問，新法團上任後，黃隨即卸任。

現屆法團同日發聲明回應黃碧嬌，指全體委員高度重視事件，鄭重聲明將全力配合警方及廉政公署的任何調查工作。

我們支持依法追查真相，冀能早日釐清責任，為居民討回公道，亦還事件一個公正的交代。 宏福苑業主立案法團管理委員會全體委員

法團指，目前正全力投入災後善後工作，著力安置所有受影響居民，並已與民政事務總署及相關政府部門召開會議，商討應對方案，稍後將向全體居民公布進一步安排及最新進展。法團又指，對事故深感痛惜，再次對所有受影響居民致以最深切的慰問，承諾會繼續履行業主立案法團責任，協助處理善後事宜，積極配合一切調查，絕不迴避應有責任。

黃碧嬌曾任宏福苑法團顧問：這區區議員真的不是我覆蓋

黃碧嬌日前表示，進入大維修時已由新一屆法團與顧問公司及承建商自行洽商，她在區內覆蓋範圍還有廣福邨，於屋苑進入維修階段接的投訴不多，因為大維修亦快完成。 她更指「因為這一區區議員真的不是我覆蓋，要去到研究、討論這麼深，我未曾去到有這個訊息」。

大埔南區的選區包括宏福苑。（區議會文件）

宏福苑屬黃碧嬌大埔南選區 任職宏福區議員多年

黃碧嬌目前是大埔南直選區議員，選舉改制後，其所屬選區包括宏福苑。她2004年至2015年亦是宏福區議員，其後交棒予黨友、現任政制及內地事務局副局長胡健民接棒，黃碧嬌則轉戰鄰區廣福及寶湖選區。

大埔南區議員黃碧嬌。（資料圖片 / 張浩維攝）

黃碧嬌哽咽弔唁沒回應提問 陪同著記者「你躝開」

富亨鄰里社區中心的弔唁處，今天（30日）陸續有市民前來致意，包括黃碧嬌。她一度哽咽，由至少四人陪同下離開。有線新聞記者上前問黃碧嬌「為甚麼說自己沒有參與維修工程？」她未有回應，其陪同人士捉著記者的咪，有人著記者「你躝開」。

民建聯同日發聲明，指近期網上有許多對民建聯的中傷抹黑、不實謠言，重申在宏福苑事件的整個過程中，若經有關部門的全面及公正調查後，倘證實包括黃碧嬌在內的任何民建聯成員存在違法行為，「我們絕不姑息，並支持依法依規作出嚴正處理。」該黨指，深信公道自在人心，呼籲各界在調查結果公布前，保持客觀公道，避免作出未經證實的揣測。

黃碧嬌曾協助宏福苑大維修事宜。（黃碧嬌facebook）

翻查資料，大埔宏福苑的業主立案法團於去年1月通過3.3億元方案進行屋苑大維修，要求8座共1,984戶，每兩個月、分共6期繳交16至18萬元的維修費，結果引起大量業主不滿。相關工程於去年7月起動工，後來有業主按《建築物管理條例》法定要求召開特別業主大會，重新決定維修方案、以至重選法團代表。經過多番努力，去年9月部份業主成功召開特別業主大會，經過討論後，以大比數通過罷免在任逾10年的法團，以及選出新法團代表。黃碧嬌是舊法團顧問，新法團上任後，黃隨即卸任。

而新法團代表承諾會重新檢視大維修合約的條款，並與業主共同監管大維修進度。根據宏福苑法團的會議紀錄，大維修承建商於今年9月向法團匯報工程進度時表示，會加快工程進度，第一期（宏昌閣、宏盛閣及宏志閣）預計於明年3至4月開始拆棚，第二期（宏新閣、宏建閣及宏泰閣）預計於明年4至5月拆棚，而第三期（宏仁閣及宏道閣）則於明年4至6月拆棚。

有關棚架工程已動工超過一年，其中包括重建天台太陽能板、窗楣窗簷、批盪、灌漿舖紙皮石等工序。及後，受超強颱風「樺加沙」影響，有關棚架結構出現損毀，在10月上旬需要進行加固修葺工作。