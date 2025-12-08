立法會選舉．投票結果｜港島東地區直選　吳秋北連任、植潔玲當選

撰文：文維廣
出版：更新：

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉，港島東地區直選投票結果揭曉，工聯會主席吳秋北成功連任，民建聯植潔鈴成功當選，得票分別為39,707票和22,054票。

港島東地區直選，民建聯植潔玲首次參選即當選，工聯會吳秋北連任。（梁鵬威攝）

香港島東選區範圍包括東區與灣仔區，約有666,700人，選民共有380,695人，共有五人參選第八屆立法會，包括競逐連任的工聯會主席吳秋北、民建聯兩名區議員植潔鈴李清霞、新民黨區議員郭浩景及自由黨區議員阮建中

各人得票如下：

吳秋北39707
植潔鈴22054
郭浩景17344
阮建中21696
李清霞16458

四年前第七屆立法會選舉，吳秋北與民建聯代表梁熙，分別以64,509及26,799票在該區當選。

立法會選舉結果・最新｜港島西結果：陳家珮及陳學鋒當選

▼香港島東候選人一覽▼

【1號】吳秋北
年齡：55
政治聯繫：工聯會

港島東選區候選人吳秋北（黃寶瑩攝）

【2號】植潔鈴
年齡：37
政治聯繫：民建聯

港島東選區候選人植潔鈴（黃寶瑩攝）

【3號】郭浩景
年齡：46
政治聯繫：新民黨

港島東選區候選人郭浩景（黃寶瑩攝）

【4號】阮建中
年齡：48
政治聯繫：自由黨

港島東選區候選人阮建中（黃寶瑩攝）

阮建中得票與當區第二席差不多，惟落敗。阮建中表示，有少少失望，必須對市民講對唔住，但明天就會重新振作，認為自己走出太遲，稍微落後，灣仔等地區需要多加服務。

【5號】李清霞
年齡：未提供
政治聯繫：民建聯

港島東選區候選人李清霞（黃寶瑩攝）

▼香港島東票站地址▼

立法會選舉2025｜香港島東地方選區票站位置及開放時間
立法會
立法會選舉
立法會選舉2025
香港島東