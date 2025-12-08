立法會選舉．投票結果｜港島東地區直選 吳秋北連任、植潔玲當選
撰文：文維廣
出版：更新：
【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉，港島東地區直選投票結果揭曉，工聯會主席吳秋北成功連任，民建聯植潔鈴成功當選，得票分別為39,707票和22,054票。
香港島東選區範圍包括東區與灣仔區，約有666,700人，選民共有380,695人，共有五人參選第八屆立法會，包括競逐連任的工聯會主席吳秋北、民建聯兩名區議員植潔鈴與李清霞、新民黨區議員郭浩景及自由黨區議員阮建中。
各人得票如下：
吳秋北39707
植潔鈴22054
郭浩景17344
阮建中21696
李清霞16458
四年前第七屆立法會選舉，吳秋北與民建聯代表梁熙，分別以64,509及26,799票在該區當選。
▼香港島東候選人一覽▼
【1號】吳秋北
年齡：55
政治聯繫：工聯會
【2號】植潔鈴
年齡：37
政治聯繫：民建聯
【3號】郭浩景
年齡：46
政治聯繫：新民黨
【4號】阮建中
年齡：48
政治聯繫：自由黨
阮建中得票與當區第二席差不多，惟落敗。阮建中表示，有少少失望，必須對市民講對唔住，但明天就會重新振作，認為自己走出太遲，稍微落後，灣仔等地區需要多加服務。
【5號】李清霞
年齡：未提供
政治聯繫：民建聯
▼香港島東票站地址▼