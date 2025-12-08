立法會選舉．投票結果｜港島東地區直選　吳秋北連任、植潔玲當選

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉，港島東地區直選投票結果揭曉，工聯會主席吳秋北成功連任，民建聯植潔鈴成功當選，得票分別為39,707票和22,054票。



港島東地區直選，民建聯植潔玲首次參選即當選，工聯會吳秋北連任。（梁鵬威攝）

香港島東選區範圍包括東區與灣仔區，約有666,700人，選民共有380,695人，共有五人參選第八屆立法會，包括競逐連任的工聯會主席吳秋北、民建聯兩名區議員植潔鈴與李清霞、新民黨區議員郭浩景及自由黨區議員阮建中。

各人得票如下：

吳秋北39707

植潔鈴22054

郭浩景17344

阮建中21696

李清霞16458

四年前第七屆立法會選舉，吳秋北與民建聯代表梁熙，分別以64,509及26,799票在該區當選。

▼香港島東候選人一覽▼



【1號】吳秋北

年齡：55

政治聯繫：工聯會

港島東選區候選人吳秋北（黃寶瑩攝）

【2號】植潔鈴

年齡：37

政治聯繫：民建聯

港島東選區候選人植潔鈴（黃寶瑩攝）

【3號】郭浩景

年齡：46

政治聯繫：新民黨

港島東選區候選人郭浩景（黃寶瑩攝）

【4號】阮建中

年齡：48

政治聯繫：自由黨

港島東選區候選人阮建中（黃寶瑩攝）

阮建中得票與當區第二席差不多，惟落敗。阮建中表示，有少少失望，必須對市民講對唔住，但明天就會重新振作，認為自己走出太遲，稍微落後，灣仔等地區需要多加服務。

【5號】李清霞

年齡：未提供

政治聯繫：民建聯

港島東選區候選人李清霞（黃寶瑩攝）

