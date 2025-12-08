立法會選舉結果拆局｜4現任議員爭連任失敗　民建聯、工聯會各佔2

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉完成點票，在投票結束後7個多小時後，全部結果出爐，90個議席誕生，54名爭取連任議員中，有4人未能如願，爭取連任失敗，當中民建聯及工聯會各有兩名現任議員「墮馬」。



工聯會方面，今屆派出16人名單出戰，7人爭連任，惟兩名轉跑道議員，香港島西的郭偉强及新界西北的陸頌雄雙雙「落馬」，前者已當三屆立法會議員，後者則連續兩屆為議員。



民建聯兩名「墮馬」議員分別是會計界議員黃俊碩，他被香港稅務學會前會長吳錦華擊敗。另一人是九龍東地方選區的顏汶羽，他以4800多票不敵黨友、本身是觀塘區議員的張培剛，在此區僅排第三，未能成功連任。



香港島西的郭偉强（右一）「落馬」，已當三屆立法會議員的他不敵陳學鋒（左一）及陳家珮（右二），未能連任。（梁鵬威攝）

「三無」吳錦華黑馬姿態擊敗民建聯黃俊碩選贏會計界

爭連任失敗的4名議員中，外界比較意外的是會計界黃俊碩。本身是執業資深會計師的他，有民建聯背景，其對手、即當選的吳錦華，在選舉論壇開場介紹自己時自稱「三無」，即無政黨、無背景、無外國護照，以突顯與對手的區別，結果以黑馬姿態當選。

工聯會郭偉强、陸頌雄轉跑道 雙雙連任失敗

工聯會方面，今屆派出16人名單出戰，7人爭連任，惟兩名轉跑道議員，香港島西的郭偉强及新界西北的陸頌雄雙雙「落馬」，前者已當三屆立法會議員，後者則連續兩屆為議員。

香港島西各候選人得票如下：

【1號】楊哲安10675

【2號】陳家珮30033

【3號】黃秋萍7384

【4號】陳學鋒30543

【5號】郭偉强25643

顏汶羽4800多票不敵黨友張培剛排第三 未能成功連任

至於另一名連任失敗的是九龍東地方選區、民建聯的顏汶羽，他以4800多票不敵黨友、本身是觀塘區議員的張培剛，在鄧家彪及張培剛之後，此區僅排第三，未能成功連任。

九龍東各候選人得票如下：

【1號】鄧家彪53675

【2號】張培剛29116

【3號】顏汶羽24250

【4號】陳進雄3855

【5號】梁思韻28834