立法會選舉結果一文看清｜新一屆立法會90人名單出爐　即睇當選者

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉周日（7日）舉行，全港615個一般投票站早上7時30分開門，晚上11時30分關門。地方選區總投票率31.9%，比2021年高1.7個百分點；總投票人數1,317,682，較上屆少33,123人。新一屆立法會90人名單出爐，即睇地區直選、功能界別、選委會界別當選人名單。



地區直選20人當選名單：

香港島東：吳秋北、植潔鈴

香港島西：陳家珮、陳學鋒

九龍東：鄧家彪、張培剛

九龍西：梁文廣、鄭泳舜

九龍中：楊永杰、李慧琼

新界東南：葉傲冬、方國珊

新界北：譚鎮國、姚銘

新界西北：周浩鼎、莊豪鋒

新界西南：陳穎欣、郭芙蓉

新界東北：陳克勤、李梓敬



功能界別30人當選名單：

鄉議局：劉業強

漁農界：陳博智

保險界：陳沛良

航運交通界：林銘鋒

教育界：鄧飛

法律界：陳曉峰

會計界：吳錦華

醫療衞生界：林哲玄

工程界：卜國明

建測規園界：劉文君

勞工界：周小松、李廣宇、林偉江

社會福利界：陳文宜

地產及建造界：黃浩明

旅遊界：江旻憓

商界（第一）：林偉全

商界（第二）：姚祖輝

商界（第三）：嚴剛

工業界（第一）：黃永威

工業界（第二）：吳永嘉

金融界：陳振英

金融服務界：李惟宏

體演文出界：霍啟剛

進出口界：鍾奇峰

紡織及製衣界：陳祖恒

批發及零售界：邵家輝

科技創新界：邱達根

飲食界：梁進

港區人大政協界：陳勇



選委會界別40人當選名單：

姚柏良；李家駒；

文頴怡；吳傑莊；

伍煥杰；劉智鵬；

鄧銘心；樓家強；

范凱傑；蘇紹聰；

洪錦鉉；何俊賢；

管浩鳴；吳英鵬；

黃錦輝；陳永光；

李鎮強；何君堯；

林筱魯；陳恒鑌；

何敬康；魏明德；

范駿華；陳宗彝；

陳凱欣；梁子穎；

葛珮帆；朱立威；

陳紹雄；林琳；

莊家彬；李浩然；

林振昇；黃國；

黃錦良；簡慧敏；

梁美芬；陳曼琪；

陳祖光；陳仲尼；

