立法會選舉結果｜中聯辦：對香港加快由治及興有重要意義

【立法會選舉2025】香港第八屆立法會選舉順利舉行，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人今日（12月8日）表示，今次選舉對香港實現良政善治、加快由治及興、保持長期繁榮穩定具有重要意義。



第八屆立法會選舉，選委界投票結果率先揭曉，24名現任議員全部成功當選。（梁鵬威攝）

中聯辦發言人稱，相信新一屆立法會必將堅守愛國愛港初心，堅定維護國家主權、安全、發展利益，全力支持行政長官和特區政府依法施政；必將心懷對香港的責任，牢記對選民的承諾，攜手社會各界拼經濟、謀發展、搞建設、促改革、惠民生；必將牢牢把握國家「十五五」規劃的歷史機遇，推動香港更好融入和服務國家發展大局，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

國家公署：國安法治護航香港走出「泛政治化泥沼」

駐港國家安全公署發言人表示，此次選舉為鞏固特區良政善治、促進特區實現高質量發展創造有利條件，為更好推進災後重建、推動香港勇毅前行提供有力支撐。

立法會選舉12月7日晚上11時半結束，在會展的點票中心，工作人員隨即展開點票。（梁鵬威攝）

國安公署指出，選舉期間，境外敵對勢力和反中亂港分子妄圖「以災亂港」，消費廣大市民悲情，抹黑詆毀特區政府抗災救援的努力，散佈謠言將選舉與救援對立，煽惑選民不投票或投無效票，特區執法機構及時澄清事實真相，依法調查、制止、拘捕多名涉嫌借災生事、生亂及干擾破壞選舉人員，為選舉如期舉行創造有利條件。選舉結果充分表明，隨着「一國兩制」制度體系不斷完善，在國安法治護航下，香港正加速走出「泛政治化泥沼」，保安全求發展的社會共識不斷凝聚。