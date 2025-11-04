立法會選舉｜港澳辦轉載評論：不存在祝福名單 也沒有穩贏躺贏
撰文：蕭通
【立法會選舉2025】港澳辦周一（11月3日）轉載一篇評論文章，指雖然立法會選舉提名期仍然持續，但今屆立選已經展現出多個看點，包括競爭更加激烈、對參選人的要求更高，以及選舉的不確定性更高。文章強調，不但沒有所謂「祝福名單」，更沒有什麽「穩勝名單」，「個個無把握，人人有機會」是今屆選舉一個特點，選舉的不確定性史無前例。
港澳辦轉載《大公報》的評論文章稱，今屆選舉是完善選制後的第二屆，經過第一屆的撥亂反正與制度探索，今屆選舉將會更加成熟、更能體現新選制的優勢。雖然選舉的提名期仍在持續，但很大可能再次出現90個議席都出現競爭的場景，這在完善選舉制度之前是不能想像的。
文章指出，新選制令選舉增強了競爭性，在這次選舉中，選委會參選人展現出五光十色，來自不同界別、團體、階層，每個參選人都具有不同優勢，競爭異常激烈。功能組別也沒有所謂「穩贏」，各個界別都有實力相當的參選人競逐，彼此都是業界代表人物，為選民提供不同的選擇。
文章指出，近日觀察市面，參選人都在落力展開選舉工程，就算是尋求連任的議員也不敢鬆懈，原因正在於這次選舉的高度不確定性，參選人都是「愛國者」，都各有優勢，要勝出就要全力拉票，根本不存在「躺贏」，否則不需要如此落力競選。
