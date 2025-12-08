立法會選舉結果｜工聯會陸頌雄連任失敗：或還有很多事做得不夠好

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉完成點票，全部結果出爐，90個議席誕生，54名爭取連任議員中，有4人未能如願，包括工聯會陸頌雄。連續兩屆為議員的陸頌雄今午（8日）在Facebook貼文謝票，稱「榮幸服務香港22年 ，感激有你同行」。



陸頌雄對未能成功連任，辜負了支持者的期望和汗水，感到抱歉，又指或者他還有很多事做得不夠好，不夠努力。陸頌雄又指或者這次落選是很好的機會，讓他重新思考，憑著過去議會經驗，在新時代下可以用什麼方式繼續服務社區，貢獻香港，報效國家。



陸頌雄（左）下午在Facebook貼文感謝23282名投票給他的新界西北選民；圖中為新界西北選區當選人莊豪鋒，圖右為另一當選人周浩鼎。（梁鵬威攝）

工聯會郭偉强、陸頌雄轉跑道 雙雙連任失敗

工聯會今屆派出16人名單出戰，7人爭連任，惟兩名轉跑道議員，香港島西的郭偉强及新界西北的陸頌雄雙雙「落馬」，當中陸頌雄連續兩屆為議員。

陸頌雄下午在Facebook貼文感謝23282名投票給他的新界西北選民，多謝優秀拼搏的團隊，多謝家人背後默默地支持：「很抱歉，或者我還有很多事做得不夠好，不夠努力。頌雄未能成功當選連任立法會議員，辜負了大家的期望和汗水。」

陸頌雄指，兩屆立法會，再加上四屆區議會生涯，足足22年，社會形勢不斷在變，但本著服務社區服務工友的初心不變。他指，或者這次落選是很好的機會，讓他重新思考，憑著過去在議會的經驗，在新時代下，可以用什麼方式可以繼續服務社區，貢獻香港，報效國家：「正如我在選舉時常常強調，香港正值經濟轉型期，打工仔需要更團結，愛國工運的路一定要繼續走下去，道路或者曲折，但前途一定是光明的！」