聖誕節｜22基層兒童作客律政司官邸　林定國鼓勵：未來有很多可能

今日是聖誕節，律政司司長林定國表示，日前有22名基層小朋友到其官邸作客，慶祝聖誕，除了律政司刑事檢控科六名年輕同事一同參與，更有勞工及福利局局長孫玉菡與妻子到來做特別嘉賓，一同和小朋友玩遊戲和聚餐。



律政司司長林定國邀請22名基層小朋友到山頂官邸作客，慶祝聖誕。勞福局局長孫玉菡與妻子亦有參加聚會。（林定國facebook)

有小朋友寫心意卡稱將來要做律政司長

林定國在社交平台發文指，上周未，在香港聖公會麥理浩夫人中心支持下，他邀請了22名來自葵青區、年齡介乎6至11歲的基層小朋友到官邸。他與同事安排了一些輕鬆有趣的遊戲，帶出必須守規矩、不做違法事情等正確價值觀，也加入了簡單的時事常識問答。

林定國形容，這些小朋友年紀雖小，但不少回答都相當出色，令我們留下深刻印象。他特別提到，其中一個溫馨環節是邀請小朋友親手寫下心意卡，掛在聖誕樹上。小朋友的答案天真爛漫，有些希望有新手機，有些說希望將來要做律師甚至是律政司司長，最令林定國窩心的是一名小女孩說願望是和他做好朋友。

有小朋友未曾到山頂 好奇是否坐直升機上班

這些基層小朋友有不少從未曾到過山頂，林定國指他們對律政司官邸十分有興趣，甚至問是否需要乘坐直升機上班。林定國鼓勵一眾小朋友，世界很大，只要努力，未來的路有很多可能，將來也有機會入住官邸。