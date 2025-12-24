聖誕節｜葉劉「食言」派福利籲珍惜眼前人　同時終結杯葛一品牌

又到聖誕平安夜，日前曾稱鑑於社會創傷癒、不會穿喜慶衣服拍賀節照片的行政會議召集人葉劉淑儀，今日（12月24日）如常在社交平台發布多張「福利圖」。她解釋，眼見近日市面頗為熱鬧，她於是走出家門與市民交流及拍照留念，希望大家珍惜眼前人。



有眼利網民發現葉劉配戴英國品牌Buerberry的頸巾，重提她在數年前曾宣布杯葛其產品，以抗議它拒用新疆棉花。葉劉趁機宣布，為了撐零售業，她已終結杯葛行動。



葉劉淑儀今日（24日）在社交平台曬出五張照片，呼籲大家「珍惜眼前人，與身邊人共度寶貴時光」。（葉劉淑儀fb相）

曾稱社會創傷未癒 今年聖誕不推「賀圖」

葉劉淑儀今日在社交平台發表五張照片，其中有四張是在皇后像廣場的「冬日小鎮 ‧ 中環」中與聖誕裝飾合影。

葉劉自言，她早前接受傳媒採訪時，談及從政生涯之餘，也樂於分享個人生活、跟年輕人在網絡上互動，但現時社會創傷未癒，故今年聖誕不打算推出賀圖，但眼見近日不少市民出外共度佳節，政府及商界亦在多區擺放聖誕裝置，增添節日氣氛，她在日前也去到「冬日小鎮 ‧ 中環」，與市民交流及拍照留念，希望大家珍惜眼前人，與身邊人共度寶貴時光。

配戴Burberry圍巾 稱終結4年杯葛以撐零售業

葉劉這批「福利圖」一改過往每逢佳節身穿旗袍慶賀的風格，改為身著黑色皮衣和牛仔褲，並戴上一條藍色格紋Burberry圍巾。有網民詢問她是否不再杯葛這個英國品牌，葉劉回覆時承認「終止7年來對Burberry的杯葛」，稱是「為了撐零售業」。她後來接受《香港01》查詢時更正，指應是「杯葛4年」。

2021年3月，中國與西方國家爆發新疆棉花爭議，事源西方政客與媒體炒作中國在新疆對維吾爾人「強迫勞動」，包括Burberry在內的多個西方時裝品牌宣稱停用新疆棉。北京斥責西方惡意抹黑，內地、香港、台灣均有名人表態支持新疆棉及抵制相關品牌。

Burberry 2021年因「拒用新疆棉」受抵制

同年4月，葉劉淑儀在facebook上表態支持新疆棉花，她發布自己與3條Burberry經典格紋羊毛頸巾的合照，稱Burberry是她十分喜歡的品牌之一，但是基於該品牌對新疆作出失實及無理指控，因此決定即時停買及停用，直至品牌道歉或撒回指控為止。

面對抵制行動，Burberry積極調整經營策略及改善形象，當年7月，河南鄭州發生特大水災，Burberry捐贈150萬現金及50萬救災物資，獲得如評。它後來稱，「新疆問題對業務的影響『相對有限』」，當年整體銷售額仍有增長。