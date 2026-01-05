01統計｜12名區議員去年未經同意缺席會議　大埔區議會「零缺席」

改制後的第七屆區議會上任第二年出席率出爐，根據《區議員履職監察制度指引》，區議員每年於區議會會議的出席率不得低於八成。《香港01》記者統計2025年全港十八區區議會會議出席記錄，大埔區議會成為唯一「零」缺席的區議會，出席率達100%。



統計發現，共12名區議員去年未經同意缺席會議。北區和荃灣區各有3名議員未經同意缺席會議，為全港區議會之冠。如單計缺席次數，沙田區議員郭宣彤最多，高達6次，不過全獲同意缺席，換言之有合理理由令區議會主席信納，並非未經同意缺席。



自由黨中西區區議員馮家亮（歐家樂攝）

12名區議員去年未經同意缺席會議 其中8人缺席一次

12名去年未經同意缺席會議的區議員當中，不少人是全年缺席一次會議。自由黨中區議員馮家亮未經同意缺席一次地區設施及工程委員會；北區區議會地委界議員劉鎮海未經同意缺席一次提振地區經濟專責工作小組會議；去年身兼選委界立法會議員的北區區議會當然議員陳月明，未經同意缺席一次地區設施及工程委員會會議。

教聯會葵青區委任議員周劍豪未經同意缺席一次社區參與及文化康樂委員會會議、葵青區委任議員葉長春未經同意缺席一次提升地區經濟專責工作小組會議；民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜未經同意缺席一次食物環境衞生委員會會議；荃灣區當然議員陳崇業和荃灣區委任議員梁昌明未經同意缺席荃灣區議會慶祝中華人民共和國76周年國慶工作小組會議。

工聯會沙田南區議員古偉冰未經同意缺席一次社區參與及文化康樂委員會會議；公民力量/新民黨沙田區地委界議員梁家瑋未經同意缺席一次提振地區經濟專責工作小組會議。

元朗鄉村代表兼區議員程振明。(盧翊銘攝)

程振明去年未經同意缺席三次會議

捲入元朗水蕉新村套丁案的元朗區當然議員程振明去年原本要參加32場會議，但他出席次數29次，有三次會議未經同意缺席，分別是交通運輸委員會、社區事務委員會、提振地區經濟專責工作小組會議。

朱偉林去年兩次會議未經同意缺席

本身是校長的北區委任議員朱偉林有兩次會議未經同意缺席，分別是地區設施及工程委員會，以及社區參與及文化康樂委員會。