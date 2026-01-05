預算案｜實政圓桌倡公務員不凍薪　田北辰：唔能夠年年財赤捱義氣

新一份財政預算案公眾諮詢展開，坊間關注去年預算案提出的公務員凍薪措施會否延續。繼行政會議成員林健鋒周日（4日）指出不應再凍薪，甚至應考慮加薪後，今日（5日）實政圓桌召集人田北辰、立法會議員莊豪鋒齊聲認同應「解凍」，不過田指應依規定開展薪酬趨勢調查再決定，莊則希望改革公務員「跳point」（獲增薪點）制，形容評核形同虛設，不利於善用公帑，「呢個制度改革係市民最想見到」。



公務員（梁鵬威攝）

田北辰要求推展薪酬趨勢調查

港府連續三年錄得千億財赤，去年的的2025/26財政年度《財政預算案》，公布公務員凍薪安排，規定實行一年後，政界陸續就應否「解凍」發聲。

繼林健鋒稱公務員工作值得肯定、不應再凍薪，甚至考慮加薪後，田北辰在社交平台指出整體經濟有復甦跡象，沒有再度凍薪的理據。

田北辰指出整體經濟有復甦跡象，沒有再度凍薪的理據。（黃浩謙攝）

他稱，雖然政府財赤未完全解決，「總唔能夠年年財赤就要公務員年年捱義氣」。他指出為免打擊士氣，應該「解凍」，根據制度做薪酬趨勢調查，並將其他明文規定的因素納入以做出調整，「一切重新嚟過」。

當局以往根據既定的年度公務員薪酬調整的機制，考慮香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、每年的薪酬趨勢調查得出薪酬趨勢淨指標、職方的薪酬調整要求和公務員士氣，決定該年度的薪酬調整幅度。2025年因凍結公務員薪酬，薪酬趨勢調查亦停止。

莊豪鋒指出公務員「跳point」（增薪點）制的評核形同虛設，要求政府改革。（羅國輝攝）

莊豪鋒要求改革「跳point」安排

莊豪鋒亦在社交平台發表看法，認同「解凍」之餘，他指公務員「跳point」（增薪點）制的評核形同虛設，不但不能鼓勵公僕進步，也不利於善用公帑，要求政府改革該制度。

2000年10月起，政府採用與工作表現掛鈎的增薪點安排，公務員於年度工作表現評核中，須獲評為滿意方可獲得增薪。根據立法會秘書處去年發表的研究報告，迄至2024年的過去5年中，僅65名公務員因表現欠佳未獲增薪點，報告指考核過程的評級相對寬鬆。

公務員（廖雁雄攝）