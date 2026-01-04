財政預算案｜林健鋒：公務員工作值得肯定　要考慮加薪不應凍薪

新一份財政預算案展開公眾諮詢，行政會議成員林健鋒今天（4日）表示，政府對全年經濟增長的預測上調至3.2%，加上財政有改善，認為過去一年做了大量工作的公務員值得肯定，形容「唔應該再凍薪，要考慮加薪」。



公務員。（廖雁雄攝）

林健鋒稱公僕做大量工作值得肯定

林健鋒在商台節目《政好星期天》表示，去年本港經濟穩中有進，政府預測全年增長可能達3.2%，財政狀況有改善。上一份財政預算案提出公務員凍薪，林健鋒希望新一份預算案平衡資源，用於投資未來和紓解民困，讓中小企和市民共享經濟復甦成果，舉例過去一年公務員做了大量工作，人手亦減少，值得肯定。故他提出：

過去一年我哋睇到，各部門公務員做咗大量工作，財爺都話未來幾年人手方面減少啲，但佢哋嘅工作一定要肯定，亦都係值得肯定。既然財政有改善，我認為唔應該再凍薪，要考慮下加薪。 林健鋒

林健鋒（王海圖攝）

指積極對接「十五五」規劃 本港前景光明

林健鋒又指，經濟轉型需時，在外圍環境有變數之下，國家安全尤其是金融安全的防禦一定要做好，善用金融、創科和貿易三大引擎，積極對接國家「十五五」規劃，相信本港前景光明。

他希望政府吸引產業鏈龍頭企業落戶，為重點產業提供政策和配套支援，與東南亞及中東等新興市場拓展合作。在北都發展方面，他認為政府的批地政策彈性不足，若推行發展商「先租後買」等政策，可紓緩其成本壓力。