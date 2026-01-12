《光明頂》停播「講再見」　陶傑稱正常調動：做足22年都有點疲累

有逾22年歷史的商台時事及清談節目《光明頂》停播，周五（16日）最後一播後，下周一（19日）改播陳志雲及立法會前議員江玉歡的新節目《又係時候同一天講再見》。《光明頂》主持之一的陶傑回覆《香港01》查詢稱，停播是商台正常的節目調動，形容每晚11點做足22，有些疲累，天下無不散之筵席，「短暫的光明之後，不妨等待黎明」。



商台時事及清談節目《光明頂》將結束，按計劃1月16日播放最後一集。（商業電台網站截圖）

陶傑：風雲不盡 人壽有時

商台從1月19日（下周一）起，將於同一時段，即周一至五晚上11時至12時，改播陳志雲及立法會前議員江玉歡的新節目《又係時候同一天講再見》，前半小時由陳志雲做主持，後半小時由江玉歡講人生。

《香港01》向陶傑查詢停播原因，是否自己決意離開、是否涉及政治原因等。陶傑表示每晚十一點主持《光明頂》，已有22年，覺得有些疲累。

商業電台正常的節目調動，同時我自己晚晚11點做足22年，都有點疲累，天下無不散之筵席，風雲不盡，人壽有時，短暫的光明之後，不妨等待黎明。 陶傑

《光明頂》已有逾22年歷史

翻查資料，《光明頂》於2003年9月1日啟播，首集主持人包括陶傑、劉細良、王慧麟，啟播23年間有不少名人曾擔任主持，包括已故的前立法會員邵家臻、前港區全國政協委員劉夢熊、鮑偉聰、梁文道、沈旭暉等。

商台近日為新節目展開宣傳，先鋪排陳志雲發出「再見」訊息，令外界揣測他回巢無綫電視；後又在不同社交媒體上載短片，展示陳志雲在商台迎接一位神秘女士到來，後又有該女士自行到商台，但都只見背影，今日終揭曉，該女士為立法會前議員江玉歡，二人將一同主持新深夜節目《又係時候同一天講再見》。