陶傑《光明頂》停播周五最後　1.19改播江玉歡、陳志雲《講再見》

有23年歷史的商台時事及清談節目《光明頂》停播，1月19日（下周一）起，周一至五晚上11時至12時，改播陳志雲及立法會前議員江玉歡的新節目《又係時候同一天講再見》，前半小時由陳志雲做主持，後半小時由江玉歡講人生。



商台回應指，今年商業電台雷霆881將有一系列節目改革，「日給力，夜喘息」在晚間時段加入多元化生活分享與陪伴元素，為香港人注入更多情緒價值，有關節目詳情，留意電台公布。



商台時事及清談節目《光明頂》將結束，按計劃1月16日播放最後一集。（商業電台網站截圖）

由名嘴陶傑及香港政策研究所前研究顧問馮智政遙距主持的《光明頂》即將結束，商台今日（11日）公布，由下周一起同一時段改播目《又係時候同一天講再見》。

翻查資料，《光明頂》於2003年9月1日啟播，首集主持人包括陶傑、劉細良、王慧麟，啟播23年間有不少名人曾擔任主持，包括已故的前立法會員邵家臻、前港區全國政協委員劉夢熊、鮑偉聰、梁文道、沈旭暉等。

商台日前播出短片，顯示《在晴朗的一天出發》主持陳志雲迎接一位神秘女士，為立法會前議員江玉歡一同主持新節目《又係時候同一天講再見》展開宣傳。（陳志雲Facebook截圖）

商台近日為新節目展開宣傳，先鋪排陳志雲發出「再見」訊息，令外界揣測他回巢無綫電視；後又在不同社交媒體上載短片，展示陳志雲在商台迎接一位神秘女士到來，後又有該女士自行到商台，但都只見背影，今日終揭曉，該女士為立法會前議員江玉歡，二人將一同主持新深夜節目《又係時候同一天講再見》。

商台日前播出另一短片，新加入的主持人呼之欲出，今終揭曉為立法會前議員江玉歡，她將由1月19日起成為新節目《又係時候同一天講再見》另一主持。（cr881903＠THREADS)

