交代患坐骨神經痛後　李家超首出席公開活動　無攜拐杖步履正常

行政長官李家超元旦日出席立法會議員宣誓就職儀式，監誓時身旁桌子放置拐杖，向外交代患坐骨神經痛。事件相隔12日，李家超今日首度出席公開活動，他進場時步履正常，未見攜帶拐杖，致辭約6分鐘後，他向台下觀眾鞠躬，便返回座位就坐，全程未見異樣。



行政長官李家超致辭後下梯級，步履正常。（廖雁雄攝）

李家超面帶笑容 致辭約6分鐘 無需攙扶

負責監誓的行政長官李家超，於今年1月1日出席立法會議員宣誓儀式期間，需扶茶几支撐，且旁邊放有拐杖。特首辦其後證實他患有坐骨神經痛。事隔12日，李家超今日出席中醫醫院及政府中藥檢測中心舉辦的活動。

他到場時無手持拐杖、步履正常，面帶笑容，與在場嘉賓打招呼，然後走到座位就坐。其後，他走上兩級梯級到講台上致辭，無需別人攙扶。致辭時，他翻閱台上稿件，眼看台下觀眾及稿件，全程約6分鐘，未見有異樣。結束演講後，他向台下觀眾鞠躬，然後回到座位就坐。

活動舉行揭牌儀式，李家超再次走到台上，拍手歡迎其他嘉賓一同上台，其後一同拉繩揭牌。及後，他站在台上與嘉賓合照留念，並與他們握手後離開現場。

李家超在活動上致辭表示，國家重視中醫藥的傳承、創新及發展，特區政府積極配合國家戰略，全力融入及服務國家中醫藥發展大局。他提到中醫藥是香港醫療體系的重要組成部份，香港同時具備與國際接軌的醫療體制，特區政府會全力推動中醫藥高質量發展，充份發展香港在一國兩制下，「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。

他說，中醫醫院自去年12月11日投入服務後，廣受市民歡迎，首批使用者對醫院的評價及服務反應正面。中醫醫院在第一個月內已三度增加額外診症名額，回應市民對服務的殷切需求。