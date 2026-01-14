被問到患坐骨神經痛不痛？　李家超再赴立法會沒帶拐杖：OK，多謝

行政長官李家超元旦為立法會議員就職監誓時，身旁放置拐杖，特首辦向外交代患坐骨神經痛。事件相隔13日，李家超今天（14日）再到立法會首次大會，步履正常，未見攜帶拐杖，坐著發言，全程逗留18分鐘。他離開時被問到「李生你點呀，坐骨神經痛唔痛？」，他回覆指「OK，多謝」。



李家超於一月一日出席立法會議員宣誓儀式，監誓時左手按着茶几，身旁有枝拐杖。（李家超facebook)

李家超早上11時到立法會會議廳，出席立法會首次大會。首個環節是李家超發言，提及政府對新一屆立法會的期望、行政立法良性互動關係、大埔宏福苑火災的支援和善後事宜。

他對上一次到立法會是元旦，當時為立法會議員就職監誓，期間需扶茶几支撐，且旁邊放有拐杖。特首辦其後證實他患有坐骨神經痛。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，行政長官李家超在會上發言。（鄭子峰攝）

事隔13日，李家超再到立法會首次大會，步履正常，未見攜帶拐杖，坐著發言，全程逗留18分鐘。

他離開時被問到「李生你點呀，坐骨神經痛唔痛？」，他回覆「OK，多謝」。

李家超前一天面帶笑容赴活動 致辭約6分鐘無需攙扶

李家超昨天（13日）出席中醫醫院揭牌儀式時，也無手持拐杖、步履正常，面帶笑容，與在場嘉賓打招呼，然後走到座位就坐。

行政長官李家超致辭後下梯級，步履正常。（廖雁雄攝）

其後，他走上兩級梯級到講台上致辭，無需別人攙扶。致辭時，他翻閱台上稿件，眼看台下觀眾及稿件，全程約6分鐘，未見有異樣。結束演講後，他向台下觀眾鞠躬，然後回到座位就坐。

期間，李家超曾再次走到台上，拍手歡迎其他嘉賓一同上台，其後一同拉繩揭牌。及後，他站在台上與嘉賓合照留念，並與他們握手後離開現場。

