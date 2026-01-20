政府飲用水｜調查指陳嘉信沒疏忽　惟提升下屬能力應「更有作為」

政府去年購買冒牌飲用水風波，政府今日（20日）公布檢討政府採購機制專責小組調查結果。調查發現物流署不同職級人員普遍欠缺警覺力和分析能力，導致3名人員未能識別明顯不妥之處並且上報。由於陳嘉信沒有收到上報，因此調查組沒有發現他在事件中有疏忽。



不過，政府認為陳嘉信在任期間應更有作為，提升下屬工作能力和積極性，決定撤回早前公布向陳嘉信頒授銀紫荊勛章的決定。公務員事務局局長楊何蓓茵強調撤回勳章不是懲罰，「今次係撤回個獎勵，唔係懲罰，希望大家分清楚」。至於為何不削減退休金，她表示需要基於事實，判斷各人責任，形容「問責唔係憑空講嘅」。



1月20日，政府冒牌水風波紀律調查結果出爐，財經事務及庫務局局長許正宇（左）及公務員事務局局長楊何蓓茵（右）會見傳媒。（廖雁雄攝）

調查指陳嘉信無疏忽 但在任期間應「更有作為」

公務員事務局局長楊何蓓茵聯同財經事務及庫務局局長許正宇，公布採購冒牌樽裝飲用水的紀律調查結果。調查發現有三位物流署人員表現，未能達到與其職級及經驗相稱的水平，以致未能識別明顯不妥之處並且上報，其中一人為首長級人員。政府將對他們展開正式紀律研訊，按照裁決作出懲處，其中兩人亦會被停止發放增薪點。

至於物流署前署長陳嘉信，楊何蓓茵指調查沒有發現他沒有收到同事上報事件或有疏忽之處，但財庫局局長已去信陳嘉信，指出他在出任部門首長期間，在提升下屬工作能力、觸覺和積極性上，應該更有作為。

楊何蓓茵又強調，撤回陳嘉信的銀紫荊勛章並非懲罰。圖為政府物流服務署署長陳嘉信。（資料圖片／夏家朗攝）

楊何蓓茵：撤回勳章非懲罰

經行政署徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會的意見後，政府決定撤回早前公布向陳嘉信頒授銀紫荊勳章的決定。楊何蓓茵強調，撤回陳嘉信的銀紫荊勛章並非懲罰。

撤回勳章本身唔係一個罰則嚟，勳章制度本身係一個嘉獎制度，今次係撤回個獎勵，唔係懲罰，希望大家分清楚。 楊何蓓茵

楊何蓓茵宣布撤回早前公布向陳嘉信頒授銀紫荊勛章的決定。（廖雁雄攝）

稱陳嘉信接受同事上報 事件癥結是有人無法識別問題

楊何蓓茵提及物流署有足夠的監管及向上匯報機制，形容「唔係唔畀匯報」，但不同職級人員普遍欠缺警覺性、判斷力及分析能力。被問到陳嘉信無法辨識這種普遍性是否也構成疏忽，楊何蓓茵說署長歡迎同事上報，事件的核心是有人根本無法識別事件需要匯報，「而非冇呢啲制度存在，或者並非署長唔接受同事匯報等等」。

楊何蓓茵表示，陳嘉信在提升同事工作能力上有不足。（廖雁雄攝）

為何不減陳嘉信退休金？楊何：署長沒有收到同事上報

政府會向兩名物流署人員停止發放增薪點，楊何蓓茵被問及有否考慮過陳嘉信被削減退休金。她表示政府是根據調查組得出的事實，去判定各人所負的責任，「問責唔係憑空講嘅，我哋都要基於事實」。剛剛已經解釋三位物流署官員未能及時識別明顯的詐騙跡象，令部門錯過及時反映情況的時機。

前署長呢，係因為同事冇上報，所以佢喺呢件事上係冇辦法知道有咁嘅跡象出現，因此調查組沒發現前署長有疏忽地方。但因為同事能力有所欠缺，有普遍性，對於提升同事工作能力，這個署長的工作範疇，有不足。 楊何蓓茵