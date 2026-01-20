政府飲用水紀律調查撤陳嘉信授勳　楊何蓓茵：不是懲罰是撤回獎勵

政府購買冒牌水風波去年8月爆出後，物流署被批評把關不力，特首李家超下令查找不足，倘涉人為因素，按公務員管理規則嚴肅處理。財經事務及庫務局局長許正宇及公務員事務局局長楊何蓓茵今日（20日）公布調查結果，楊何蓓茵表示，調查組發現三名物流署人員未達其職級應有水平，將停發增薪點，而雖認為物流署前署長陳嘉信沒有疏忽地方，但他在提升下屬工作表現有不足之處，會撤銷其銀紫荊星章：「撤回勳章唔係一個罰則，勳章制度本身係一個嘉獎制度，今次係撤回個獎勵，唔係懲罰，希望大家分清楚。」



1月20日，政府冒牌水風波紀律調查結果出爐，財經事務及庫務局局長許正宇（左）及公務員事務局局長楊何蓓茵（右）會見傳媒。（廖雁雄攝）

楊何蓓茵今指，調查組發現事件中，有3名物流署人員表現未達水平，缺乏應有警覺性和判斷力，沒有及時上報，當中2人，包括一名首長級人員，政府將會展開紀律研訊。

楊何蓓茵說，現階段表面證據顯示，3人涉未能及時識別明顯不妥之處所揭示的重要性並且上報，政府會展開正式紀律研訊，並按裁決作出懲處，而兩人在工作能力上的欠缺，亦會反映在考績報告內，政府會向未達頂薪點人員停止發放增薪點。

楊何蓓茵又說，處事人員未有向上呈報不妥之處，調查組無發現前任物流署署長有疏忽地方，但有關物流署人員的在事件中表現，未達與他們職級及經驗相稱水平，反映有關不足之處在署內有普遍性。

報告又顯示，部門採購工作有改善空間，要提升觸覺以避免政府受損，處理採購應更積極及謹慎。楊何蓓茵指，物流署前署長陳嘉信雖沒有疏忽地方，但他在提升下屬工作表現有不足之處，會撤銷其銀紫荊星章：「撤回勳章唔係一個罰則，勳章制度本身係一個嘉獎制度，今次係撤回個獎勵，唔係懲罰，希望大家分清楚。」

楊何蓓茵指，調查組未有發現物流署前署長陳嘉信有疏忽之處，但已去信陳嘉信認為他出任署長期間在提升下屬工作表現有不足之處，決定撤回向陳嘉信授勳，並已知會陳嘉信。

她說現階段表面證據顯示，3人當中的兩人，包括1名首長級人員，涉嫌未能及時識別明顯不妥之處所揭示的重要性並且上報，政府會展開正式紀律研訊，並按裁決作出懲處，而兩人在工作能力上的欠缺，亦會反映在考績報告內，政府會向未達頂薪點人員停止發放增薪點。

楊何蓓茵又說，處事人員在事件上，未有向上呈報不妥之處，調查組無發現前任物流署署長有疏忽地方，但有關物流署人員的在事件中的表現，未達與他們職級及經驗相稱水平，反映有關不足之處在署內有普遍性。專責小組報告又顯示，部門採購工作有改善空間，要提升觸覺以避免政府受損，處理採購應更積極及謹慎。財庫局局長已去信物流署前署長，指出事件引起高度關注，對政府聲譽造成嚴重影響。