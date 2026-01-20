政府買冒牌水物流署「普遍性」缺失是什麼？欠警覺、判斷及分析力

政府去年購買冒牌飲用水風波，政府今日（20日）公布檢討政府採購機制專責小組調查結果。調查認為物流署職員不足普遍存在於各層級，公務員事務局局長楊何蓓茵稱：「同事在事件中表現欠缺警覺性、欠缺判斷力、欠缺分析能力。因為不同職級同事均表現出來，覺得部門中這不是個別人士問題，顯示存在普遍性。」



1月20日，政府冒牌水風波紀律調查結果出爐，財經事務及庫務局局長許正宇（左）及公務員事務局局長楊何蓓茵（右）會見傳媒。（廖雁雄攝）

調查指陳嘉信無疏忽 但在任期間應「更有作為」

公務員事務局局長楊何蓓茵聯同財經事務及庫務局局長許正宇，公布採購冒牌樽裝飲用水的紀律調查結果。調查發現有三位物流署人員表現，未能達到與其職級及經驗相稱的水平，以致未能識別明顯不妥之處並且上報，其中一人為首長級人員。政府將對他們展開正式紀律研訊，按照裁決作出懲處，其中兩人亦會被停止發放增薪點。

楊何蓓茵宣布撤回早前公布向陳嘉信頒授銀紫荊勛章的決定。（廖雁雄攝）

3物流署人員表現未達其本身職級水平：該等不足之處在署內有普遍性

調查顯示，三名不同級別的物流署人員在事件中的表現皆未達其本身職級和經驗相稱的水平，反映該等不足之處在署內有普遍性。專責小組的報告也顯示部門的採購工作有改善空間，應提升應有的觸覺以避免政府利益受損，處理採購更積極更謹慎。

