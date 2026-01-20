冒牌水︱收回陳嘉信勳章議員｢收貨｣：不應期待下台　田北辰倡譴責

政府去年陷入購買冒牌飲用水風波，政府今日（20日）公布調查結果，決定收回授予物流署署長陳嘉信銀紫荊星章決定，及對三位涉事物流署官員展開紀律研訊。



多名立法會議員對《香港01》表示「收貨」，新民黨何敬康指，陳嘉信沒有涉及刑事罪行，撤回授勳合適，惟市民不應有「食花生」心態總期待「人頭落地」；工聯會鄧家彪就認為，今次問責到個人層面，已屬突破，收回授勳雖非懲罰，但起到的警惕作用「猶如懲罰」。不過，實政圓桌召集人田北辰認為，要公開譴責陳嘉信：「俾首長知道責任幾重大」。



新民黨何敬康認為，今次處理對公務員有很大的警惕作用，有利於提升公務員水平。（夏家朗攝）

何敬康：未去到下台地步 不應一調查就期待「人頭落地」

政府定性陳嘉信在事件中沒有疏忽，但在任期間應更有作為，提升下屬工作能力和積極性，故行政署決定撤回早前公布向陳頒授銀紫荊星章的決定。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，撤回授勳不代表懲罰，「今次係撤回個獎勵，唔係懲罰，希望大家分清楚」。

根據政府設立的授勳褫奪機制，如獲授勳或嘉獎人士的行為，會對其應否繼續擁有該勳銜或獎狀構成疑問，例如因被定罪而入獄一年或以上，不論是否獲得緩刑，或作出有損授勳及嘉獎制度的名聲的行為等，政府會考慮是否須禠奪。

對於陳嘉信沒受罰，惟撤回授勳「獎勵」，何敬康認為做法合適，形容在他的預期內，解釋今次是政府採購程序的問題，屬於工作不到位，惟並不涉及刑事犯罪，「唔係傷到人命，程度不是很嚴重」，故未至於去到「官員下台」的地步。

何敬康強調，今次處理對公務員有很大的警惕作用，有利於提升公務員水平，相關調查的目的亦並非讓市民「食花生」：「若然有刑事（罪行）發生，自然會有處理機制……但唔係一睇到調查就期待邊個又要『人頭落地』，呢個心態無關提升公務員水平」。

工聯會鄧家彪指，收回對陳嘉信授勳已屬「震撼彈」，警惕作用十分足夠「猶如懲罰」。（鄭子峰攝）

鄧家彪：問責到人是突破 收回授勳是「震撼彈」

對於楊何蓓茵指撤回授勳並非懲罰，鄧家彪亦指陳嘉信並無幹犯刑事罪行，是工作意識不過關，收回授勳的決定已屬「震撼彈」，警惕作用十分足夠「猶如懲罰」，相信一般市民都會接受。

他強調今次處理結果不只收回陳嘉信授勳決定，還有對三位涉事職員展開正式紀律研訊，這種對公僕問責的做法，體現嚴肅公正。他認為以往對類案的處理多是制度改革，但今次問責到個人，是一個突破，日後若有其它令政府名譽受損的事件，可參考該處理形式。

田北辰（王晉璇攝）

田北辰倡公開譴責陳嘉信：俾首長知道責任幾重大

實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰形容陳嘉信的責任，是監管不力和管理不善，又指陳嘉信作為署長，一早應該以「停發增薪點」這一工具，去管理表現不達標的公務員。對於撤回對陳嘉信的授勳，田北辰認為只是「最起碼」的做法，應該公開譴責陳嘉信，「俾所有公務員首長知道自己管理及用人責任幾重大」。