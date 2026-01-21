政府炒駐天津主任鄭震生　交執法部門查坐貴價船艙去澳門違防賄例

香港駐天津聯絡處主任鄭震生自揭受噴射飛航高級管理人員安排，坐私人船艙由香港去澳門。他又分享入住天津麗思卡爾頓酒店時，獲免費升級至套房。記者晚上翻查（21日）政府電話簿，可見駐天津聯絡處主任一欄已懸空。



政制及內地事務局表示，經進一步調查，認為鄭震生在早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。鄭為政制及內地事務局的合約員工，該局已決定即時終止其合約。



港府駐天津處主任鄭震生。

大曬受款待坐噴射飛航私人艙室去澳門 稱「承蒙摯友厚誼」

鄭震生在社交平台Threads分享，獲噴射飛航高級管理人員Alan，安排港澳航程坐私人艙室，形容是「承蒙摯友厚誼」、「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝！」貼文附上他在艙室的相片，可見有梳化、電視等設備。

鄭震生突消失政府電話簿 政制及內地事務局終止合約

記者晚上翻查（21日）政府電話簿，可見駐天津聯絡處主任一欄已懸空，沒有鄭震生之名。

政制及內地事務局今晚近11時進一步回應，指鄭震生在社交媒體發文所引起的關注，經局方進一步調查，認為他早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。

鄭震生是按「退休後服務合約計劃」受聘為政府駐天津聯絡辦公室主任。局方表示，鄭為該局合約員工，已決定即時終止其合約。

1月20日政府電話簿顯示，政府駐天津聯絡處主任鄭震生。

1月21日晚上政府電話簿顯示，駐天津聯絡處主任一欄已懸空。（網上截圖）

《公務員守則》規定須確保觀感上無利益衝突

根據《公務員守則》，公務員須確保公職與私人利益之間不會出現實際、觀感上或潛在利益衝突。如出現實際 、觀感上或潛在利益衝突，他們須盡快向上司申報，以便上司決定如何妥善處理，或視乎需要把事情提交更高層的人員決定。

《守則》提到公務員不得利用公職身分為自己或他人謀取私利，他們不得直接或間接索取或接受任何利益或餽贈，以致影響或可能令人有理由認為會影響他們執行其職務與職責。由於外間人士或機構可能試圖影響他們履行公職，公務員不得使自己陷於欠下這些人士或機構錢財或其他義務的處境。

鄭震生的上司、政制及內地事務局局長曾國衞出席立法會會議後，被問到雖然官員是退休後獲聘，事件觀感是否不好。(香港01)

鄭震生16字回應《香港01》

《香港01》今早（21日）聯絡到主角鄭震生，他以16字回應外界質疑：「我哋局方會有回應，我𠵱家唔方便回應」。

上司曾國衞被問觀感問題：我了解緊

鄭震生的上司、政制及內地事務局局長曾國衞下午出席立法會會議後，被問到雖然官員是退休後獲聘，事件觀感是否不好，他說「我哋正了解緊事件，我哋稍後時間有咩情況，再同大家講好嗎？」他之後離開。

入住天津酒店「幸運獲免費升級」

鄭震生又在Threads分享，入住天津麗思卡爾頓酒店時，「幸運獲免費升級至套房」，並指感到「甚是開心」。貼文附上他在房間拍片分享房內設施，以及酒店地區總經理的信件，以「Mr. Cheng（鄭先生）」稱呼，指很榮幸鄭入住酒店。

政制及內地事務局今天凌晨回應表示，他日前前赴天津履新時所乘坐的航班升艙所涉的額外費用是由他本人支付，而他在天津的住宿費用亦是由他本人自行承擔，不涉及公帑開支。據了解，他的酒店房間獲得升級是由於他是有關酒店集團的高級會員。

當時局方表示，仍在了解鄭震生前往澳門的事件，若發現有任何違法違規情況會嚴肅跟進處理。

