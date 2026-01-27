曾國衞辭職｜盤點回歸後17名司局長在職離任　健康理由辭職共3人

國務院今日（27日）公布，免去政制及內地事務局局長曾國衞職務。今次是特首李家超上任以來第二次換局長，首次發生於前年12月，時任運輸及物流局局長林世雄和文化體育及旅遊局局長楊潤雄「雙雄」一同下馬。翻查資料，連同曾國衞，回歸以來共有17位司局長因不同原因而離開政府，與曾國衞一樣以健康理由辭職共3人，之前還有時任商務及經濟發展局長馬時亨及劉吳惠蘭。其中，林鄭月娥任內有最多人離任，共有六人。



國務院今日（27日）公布，免去政制及內地事務局局長曾國衞（右）職務。曾國衞早上與特首李家超（左）一同見傳媒。（廖雁雄攝）

董建華任內推出主要官員問責制，共有3名司局長因問責下台或請辭。（路透社）

董建華時期

特區首任特首董建華任內推出主要官員問責制，共有3名司局長因問責下台或請辭，2003年7月，時任保安局局長葉劉淑儀力推23條立法失敗，成為最不受歡迎的政府官員，其後以私人理由請辭。同年初因「偷步買車」而陷入風波的財政司司長梁錦松，亦與葉劉同日兩度請辭，終獲董建華接納。至2004年7月，被指處理沙士疫情不當的衞生福利及食物局局長楊永強辭職。

至於董建華本人，任內經歷2003年50萬人上街反對《基本法》第23條立法，直至2005年因「腳痛」下台，而相隔多年後他召開記者會評論時任特首發表的《施政報告》，全程企足一個鐘，臨近尾聲時，有傳媒關心他是否感到「腳痛」，他笑言：「企得耐隻腳真係會痛，但現在運動做得多，OK啦」。

曾蔭權在2005年接替因健康問題下台的董建華，並在2007年當選連任，其第二任內出現過3次人事變動。（資料圖片）

曾蔭權時期

曾蔭權在2005年接替因健康問題下台的董建華，並在2007年當選連任。曾蔭權第二任內出現過3次人事變動，其中商務及經濟發展局兩度換人，時任局長馬時亨2008年因腦部有血管畸形情況辭職，後由劉吳惠蘭接任；至2011年，劉吳惠蘭亦因健康理由辭職，由蘇錦樑接任。

梁振英任內出現3個人事變動。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁振英時期

2012年梁振英上任，其任內出現3個人事變動。發展局局長麥齊光上任數日便被爆出不誠實申請領取房屋津貼，被廉署拘捕，任職僅12日就提出請辭，由陳茂波接任。

2015年，公務員事務局局長鄧國威、民政事務局局長曾德成被免去職務，分別由張雲正及劉江華接任。梁振英面對傳媒時，未有回應二人是自行辭職還是被「炒」，鄧國威其後指，因「預計不到的家庭理由」需要退下，曾德成僅表示「樂意現在退休」。

林鄭月娥在任時期，一共6人被免去職務「下台」。（資料圖片/ 梁鵬威攝）

+ 1

林鄭月娥時期

林鄭月娥在任時期，一共6人被免去職務「下台」，暫時為歷屆最多。第一次人事變動在2020年4月，即林鄭上任不到三年，合共有4名局長離任，包括公務員事務局局長羅智光、民政事務局局長劉江華、財經事務及庫務局局長劉怡翔，以及創新及科技局局長楊偉雄。

至2021年，政務司司長張建宗被換走，由原保安局局長李家超頂替；保安局局長一職由時任警務處處長鄧炳強出任。

其後，接任民政事務局局長的徐英偉，在2022年1月因出席「洪為民生日派對」風波被批評，事後林鄭更點名指，多名出席派對的官員中，尤其對徐英偉失望，徐其後在林鄭說出這番話後25日提出請辭。

李家超任內兩度換人。（資料圖片/ 黃寶瑩攝）

李家超時期

2024年12月，上任未到兩年半的李家超出手換人，時任運輸及物流局局長林世雄和文化體育及旅遊局局長楊潤雄雙雙被免職。當時李家超無正面回應「雙雄」下馬的「死因」，只是讚揚兩位新局長陳美寶、羅淑佩有領導才能、好的解說能力及主動性。

至去年九月，李家超發表《施政報告》談及「部門首長責任制」，首度主動披露當時炒局長的原因，「過去有問責官員，因為我對佢唔滿意，或者有更好嘅，我換咗啲政治問責官員。」