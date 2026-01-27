曾國衞免職｜首位非政務官出身掌政制局　同性伴侶登記與議員交鋒

國務院今日（27日）決定免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。曾國衞是紀律部隊出身，1987年加入入境處任職助理入境事務主任，曾被派駐特區政府駐北京辦事處工作，2020年獲任命為政制及內地事務局局長，為首名非政務官出身者掌管政制局。



他掌管政制局任內曾處理民主派「35+立法會選舉初選」、第六屆立法會全體議員延任一年等。2020年美國財政部宣布制裁11名損害香港自治的中港官員，曾國衞亦在名單上。



2025年11月12日，政府首次牽頭舉辦的39場立法會選舉論壇，上午場是新界北地方選區論壇。5名候選人譚鎮國、曾勁聰、沈豪傑、廖子聰以及姚銘全數出席。圖為政制及內地事務局局長曾國衞監場（資料圖片/鄭子峰攝）

曾國衞於1987年4月加入入境處任職助理入境事務主任，他在2003年至2006年期間，曾被借調到保安局擔任助理秘書長；2014年晉升入境事務處副處長。2016年曾國衞於4月5日獲國務院根據時任行政長官梁振英提名和建議任命，接替退休的陳國基出任入境事務處處長。他受訪時提到加入入境事務處是因小時候常與入境處的前線人員接觸，對他們存有好感，他亦喜歡穿制服及有收入較穩定的工作。

政制及內地事務局局長曾國衞（資料圖片/廖雁雄攝）

辦公室放習近平肖像 首位紀律部隊出身官員掌管政制局

曾國衞出任入境事務處處長時接受《紫荊雜誌》訪問，被發現在辦公室放置國家主席習近平肖像的瓷碟，此舉被視為向習近平表忠。他其後回應指，肖像瓷碟只是「辦公室一種布置，大家毋須過份解讀。」

他曾於2007年至2010年期間被派駐香港特別行政區政府駐北京辦事處工作；2020年4月，國務院任命曾國衞為政制及內地事務局局長，同時免去其入境事務處處長職務。曾國衞亦是首位紀律部隊出身的政制及內地事務局局長。

2023年10月，《香港01》發現陳國基、鄧炳強、曾國衞、盧寵茂、任志剛、易志明、張宇人、鄭鍾偉疑似「閉目養神」。（資料圖片/夏家朗攝）

曾處理民主派「35+立法會選舉初選」 有份上榜美國財政部制裁名單

2020年，民主派發起「35+立法會選舉初選」，曾國衞當時表示港區國安法已實施，泛民主派初選以爭取「35+」後全面否決《財政預算案》作為號召，組織或參與的，或有機會違反《國安法》二十條分裂國家罪、二十二條顛覆政權罪，以及二十九條勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，因已嚴重干擾、阻撓、破壞中央或特區政府依法履行職權。

同年，全國人大常委會決定將第六屆立法會全體議員延任不少於一年，曾國衞稱人大常委本身是民意代表，也是國家最高權力機關，絕對有憲制權力作此決定，不認為延長任期會導致立法會缺乏民意授權。他亦在美國財政部宣布制裁的名單榜上有名，但強調自己在美沒有資產，而且沒有赴美的打算，批評美方制裁是「自欺欺人」。

2023年，全體立法會議員一致通過區議會改制，曾國衞發言。（資料圖片/林靄怡攝）

去年立法會換屆選舉投票率高於上屆 獲港澳辦讚賞

去年的立法會換屆選舉是曾國衞任內頭等大事，有議員曾關注當局有否檢討近年選舉投票率較低原因。曾國衞稱難以歸納投票率高低的原因，「過去投票最多的時候，是香港最亂的時候」，又說外地例子顯示當政府管治暢順、市民滿意現狀，反而不多人投票。

最終第八屆立法會選舉投票率31.9%高於上屆，並獲國務院港澳辦大力讚賞，形容選舉充份代表香港民意。但選舉同時廢票率上升，達3.12%，曾國衞表示，無效票有不同原因，例如有選民在一張選票上「剔咗兩個格仔」，投給兩個候選人，政府仍在分類無效票，未完成統計前不宜評論原因。至於大埔宏福苑大火的影響，他認為不可一概而論。

政制及內地事務局局長曾國衞及選舉管理委員會主席陸啟康在會展的點票中心，開啟並倒出選委會界別一個票箱，工作人員隨即展開點票。（夏家朗攝）

推同性伴侶登記與吳秋北起矛盾

去年因高院裁決，曾國衞向立法會提出《同性伴侶關係登記條例草案》，最終未能通過。其間，身兼行政會議成員的工聯會立法會議員吳秋北一度在社交平台發文，提到被「曾局」再次約見，指對方威脅他必須保駕護航，否則後果自負。

2025年7月23日，政制及內地事務局局長曾國衞回應議會對《同性伴侶關係登記條例草案》反對聲音大。（資料圖片/何夏怡攝）

不過，吳秋北很快便發文承認對曾國衞的表述過火，「在此表示道歉」，又讚揚曾國衞有盡心盡責的精神，「我是由衷敬佩的！」此外，岑子杰質疑政府的建議並未符合終院裁決，只是提出一個海外同性伴侶登記制度，並非婚姻替代框架，認為方案被法律挑戰機會甚高。曾國衞其後不點名警告岑子杰發言前須「深思熟慮」，否則不但於事無補，甚至有害無益。

前下屬鄭震生自爆獲款待 曾國衞回應了解緊

至近日，政制及內地事務局傳出醜聞，曾國衞下屬、已被解僱的前特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生，自爆受噴射飛航高級管理人員安排坐私人船艙由香港去澳門。被問到雖然官員是退休後獲聘，事件觀感是否不好，曾國衞說「我哋正了解緊事件，我哋稍後時間有咩情況，再同大家講好嗎？」

鄭震生的上司、政制及內地事務局局長曾國衞出席立法會會議後，被問到雖然官員是退休後獲聘，事件觀感是否不好。(香港01)

事發一天後，政制及內地事務局表示，經進一步調查，認為鄭震生在早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。當局又指鄭震生為合約員工，已決定即時終止其合約。

2023年七一回歸酒會情況，曾國衞與何珮珊兩夫婦齊出席。（林靄怡攝）

曾國衞太太為前海關關長何珮珊，兩人在2007年結婚。何珮珊為香港首位女海關關長，現為香港女童軍總會香港總監，她於就任海關關長宣誓儀式後，向記者表示澳洲的龍蝦從香港走私進入中國內地會對破壞中國對澳洲實施的貿易限制，並危害國家安全，被視為首名承認中國向澳洲實施經濟制裁的中方官員。

她事後澄清食物安全為國家安全之一，並認為自己的言論被惡意扭曲。何珮珊於2024年退休。