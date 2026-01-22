何永賢曾國衞離任只聞樓梯響？　特首另有盤算｜政圈風聲

特首李家超任期餘下不足一年半之際，突然傳出政府短期內將有高層人事變動，成為今日城中熱話。《明報》今日（22日）在頭條報道中點名指，房屋局長何永賢與政制及內地事務局局長曾國衞均將離任，報道特別提及房屋局轄下獨立審查組負責監管居屋維修，包括去年11月發生奪命大火的大埔宏福苑。



消息人士透露，針對有關報道，行政長官李家超今早在政府內部會議上表示，宏福苑火災起因仍在調查，在獨立委員會查明真相，確認不同環節責任誰屬之前，不適宜採取相關行動。據稱李家超沒有明言在這屆任期內會不會再更換問責官員，有知情人士分析，即使現階段有官員離任，亦不會是涉及宏福苑火災問責，而是有其他原因。



立法會1月14日討論有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，房屋局局長何永賢指，房委會會考慮以特設銷售形式，在居屋2025或綠置居2026中，預留部分單位讓受影響業主選購。（鄭子峰攝）

宏福苑火災揭示問題 至少與四個決策局相關

《明報》今日AI版頭條，以《消息：曾國衞何永賢短期內離任》為題，報道政府「短期內」將再有高層人士變動。報道引述「多於一個渠道」指，此次變動涉及至少兩名局長。該報記者昨日當面向曾國衞與何永賢詢問是否會離任，前者回應稱「不方便講」，後者則表示「滿腦子都在想工作」。政府發言人則表示，不會回應揣測性報道。

宏福苑大火後，官場及政界持續揣測會否有問責官員問責下台。火災揭示一系列監管問題，涉及至少四個決策局負責的政策範疇，包括負責整體樓宇維修監管的發展局、管轄消防處的保安局、執行《建築物管理條例》監管大廈業主立案法團的民政及青年事務局及直接監管居屋維修的房屋局。

李家超已表明，「任何人如需負上責任，無論是政府或非政府人員，無論是基層抑或高層，都會公平地按事實追責懲處」，但政府委任獨立委員會調查事件，若參照政府處理物流署採購冒牌飲用水的做法，相關追責行動在完成調查後才展開，而火災調查委員會預計9個月才能完成工作，換言之，火災問責可能要到今年後半年才見分曉。

李家超沒明言本屆任期會否再換問責官

據了解，今早政府內部會議談及《明報》報道，李家超沒有明言這屆任期內會不會再更換問責官員，但指出宏福苑火災起因仍在調查，在獨立委員會查明不同環節責任誰屬之前，不會就官員問責問題採取行動。換言之，即使現階段有官員離任，亦不會是涉及宏福苑火災問責，而是有其他原因。

2025年11月12日，政府首次牽頭舉辦的39場立法會選舉論壇，上午場是新界北地方選區論壇。圖為政制及內地事務局局長曾國衞監場。（鄭子峰攝）

「換馬」報道在今日成為政圈熱話，有議員直言對聽到有兩個高官「下馬」的消息感到驚訝，稱獨立委員會尚未完成調查，若相關官員此劇離任，之後若要傳召助查或有難度。

與此同時，另有消息指離任官員還包括一名副司長，而局長亦非全為「落馬」，可能有人高升。但有政府中人表示，政府內部沒有流傳這些消息。

「雙雄」落馬消息流傳多月 國務院公布一錘定音

本屆政府對上一次高層人事變動發生於2024年12月5日，時任運輸及物流局長林世雄、文化體育及旅遊局長楊潤雄被免職，分别由時任運物局常任秘書長陳美寶、時任房屋局常任秘書長羅淑佩接任。該次換人發生前已在政界流傳多個月，傳出多個人選，但在國務院正式發出公布前，本地傳媒並沒有報道任何具體消息。國務院在當日早上10時左右宣布楊潤雄與林世雄被免職，李家超在約一個半小時後連同兩名新局長陳美寶與羅淑佩見記者。