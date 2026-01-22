何永賢離任傳聞下發文 交代長者友善設施 稱「稍後再作分享」
撰文：賴卓盈
出版：更新：
《明報》今日（22日）報道，政府短期內將有高層人事變動，包括房屋局局長何永賢。她今日（22日）在社交媒體發文，交代當局推出的長者友善設施，並指稍後會再分享當局在服務長者上的工作。
《明報》報道，消息指政府短期內將有高層人事變動，包括房屋局長何永賢。她昨日回應傳媒提問時，僅指「我自己相信做好每一天、做好每一天的工作，活在每一天、努力每一天，好的事就會在未來出現」，沒有正面回應。
感謝議員就長者房至政策提供意見
何永賢今日在社交平台發文，指昨日在立法會大會上討論推行長者房屋政策議案，感謝多名議員提供意見。她表示，當局在服務長者上有不少工作，包括在公共地方加設扶手、倚座；為有需要住戶免費安裝推桿式門把手、在單位斜台和洗手間安裝扶手等。
在多長者屋邨推廣大門開關物聯網訊息系統
她又表示，當局去年在觀塘和何文田兩個屋邨推行長者戶大門開關物聯網訊息系統，如住戶在選定時間未曾開關大門，系統會提醒住戶指定聯絡人，當局今年將會在另外兩條長者較多的屋邨推行系統。當局亦津貼長者安裝和使用平安鐘，至今約26000長者受惠。
她最後稱：「稍後再和大家分享我們在關心、服務長者的一系列工作。」