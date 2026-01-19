宏福苑大火｜何永賢：頌雅路西公屋項目屬安置居民「好選擇」

房委會今日（19日）舉行公開例會，會上多名委員關注大埔宏福苑的災民安置問題。房屋局局長何永賢指，房委會正研究將大埔頌雅路西的公屋地盤，作為宏福苑居民的原區重建項目，稱選址為「好選擇」，重申不會影響未來公屋供應，強調會平衡資源投放。



會上亦有委員關注租置計劃的去向，何永賢稱，當局會將現有計劃及重推計劃的研究分開處理，加快推出現時未出售的單位，並同時研究是否重推。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／鄭子峰攝）

房屋局局長何永賢今日（19日）在房委會公開例會中表示，稱當局早前就宏福苑災民的長遠安置安排發出問卷，當中有選項與房委會有關，包括居屋「樓換樓」、在一個公屋地盤建居屋作原區安置等，強調政府會細心整理收集意見，若日後交由房委會討論時，希望委員能多多支持有關方面建議。

何永賢又提到，大埔頌雅路西地皮屬原區安置的「好選擇」，該項目已進行土地平整及打樁，而房屋署正研究將公屋改為居屋設計，預料項目可在2029年落成。她又指，當局已覓得粉嶺北新第15區的居屋地盤與頌雅路地盤互換，重申不會影響未來公屋供應。她又提到，未來五年將有19.8萬公屋及簡約公屋單位，以及5.9萬居屋單位供應，已建立足夠空間去幫助宏福苑居民。

大埔第九區、頌雅路西公營房屋項目地盤。（區議會文件截圖）

大埔第九區、頌雅路西公營房屋項目地盤（鄭子峰攝）

會上有委員關注宏福苑安置對房委會財政的影響，其中立法會議員兼委員簡慧敏關注安置工作如何影響房委會資金；資助房屋小組委員會主席黃碧如則呼籲政府確保公共資源合理運用。何永賢回應指，當局會平衡資源投放，若需在大埔宏福苑援助基金的捐款之上投放資源，需「拿捏得好」。

會上亦有委員關注當局會如何重推租置公屋計劃。何永賢稱，當局會加快推出現時39個租置屋邨的未出售單位，並同時為重推租置作廣泛及深入研究，稱會將兩者分開處理。