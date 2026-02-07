鍾士元李鵬飛遺物捐中大　戴卓爾夫人信函揭「大Sir」角色

香港「政壇教父」、人稱「大Sir」的鍾士元，以及自由黨創黨主席李鵬飛皆於近年去世，兩人長期擔任公職，在香港回歸歷程中均有重要角色。日前鍾士元之子鍾基博、李鵬飛之子李嘉暉將父親藏品捐贈予中文大學，包括書信、演講辭、著作、新聞報道等，共計逾600件，昨日（6日）舉辦捐贈儀式。



現場展出的部份展品，包括已故英國前首相戴卓爾夫人與鍾士元在回歸前的兩封信函。戴卓爾夫人在兩封信函都提到，感謝鍾士元在英中就香港問題談判的過程中所提建議，形容為「智慧與遠見」、「清晰平衡」。另外，1983年，李鵬飛率平均年齡45歲以下的「才俊團」上京表達訴求，藏品豐富了這段歷史的細節。



戴卓爾夫人兩度致信鍾士元 讚其有智慧與遠見

鍾士元、李鵬飛珍貴藏品聯合捐贈儀式昨日在中大圖書館舉辦。大學檔案主管李敬坤介紹，鍾士元的藏品時間跨度為1940至2018年，涵蓋書信、會議文件、出版物、證書獎項、照片及個人收藏，當中信函逾130份，通信對象包括英國政府、港督、港府等。

中英兩國在八十年代就香港前途問題展開數次談判，其間鍾士元經常到訪北京和倫敦提意見，他曾提出「主權換治權」，不過不獲中方接受。

戴卓爾夫人致鍾士元的兩封信函。（何夏怡攝）

現場展出的戴卓爾夫人致鍾士元的兩封信函，相信是首次對外公布。一封寫於1984年12月24日，《中英聯合聲明》簽署五日後。戴卓爾夫人在信中回憶，簽署儀式具有歷史意義、令她觸動，並感謝鍾士元等在談判過程中所貢獻的「智慧與遠見」。

我們曾共同面對諸多憂慮，但我相信，在您的幫助下，我們已經奠定了一個基礎，令香港人能夠滿懷信心與樂觀地面對未來。 戴卓爾夫人致信鍾士元

另一封信函寫於1988年8月22日，時年71歲的鍾士元即將「退下火線」，辭任港英行政局首席非官守議員，不過仍出任醫管局主席和科大校董會主席。戴卓爾夫人感謝他對香港的貢獻，並再度提起中英談判，指鍾給出了「清晰和平衡」的建議，亦展現出堅定的領導風範。

李鵬飛圖文全面記訪京「才俊團」往事

鍾士元和李鵬飛歷來被外界認為是「師徒」。和鍾士元一樣，李鵬飛亦關注香港前途，在其藏品中，較大篇幅涉及1983年「訪京才俊團」，成員包括團長李鵬飛、民主黨創黨主席李柱銘、前終審法院首席法官李國能等12人。李鵬飛在2015年的一次訪談表示，訪京主要目的亦是傳達「主權換治權」的立場。

展品亦包括1983年訪京「才俊團」合影。（黃寶瑩攝）

部份捐贈給中大的李鵬飛藏品。（黃寶瑩攝）

除了大量照片留下才俊們的風采，李鵬飛的剪報也囊括了當時幾乎所有港媒對「才俊團」上京的記載。報道顯示李鵬飛一行人獲時任中共中央委員會書記處書記習仲勛接見，鄧穎超亦接見團內女性成員。

2003年，李鵬飛邀約「才俊團」聚會。（何夏怡攝）

「才俊團」的故事並沒有在1983年結束。20年後的2003年，李鵬飛透過信函向團員和他們的家人發出聚會邀請，希望一同細說當年：「請各位在百忙之中預留這個有意思的日期。」信函還用鉛筆標註了出席情況。

中大指藏品料於首季度整理完成 將數字化

李敬坤表示，因獲捐藏品豐富，今次僅展出部份，料於今年第一季為所有藏品建立詳細目錄，屆時公眾可到檔案館查閱，藏品亦會進行數碼化，所有藏品會在恆溫恆濕的情況下妥善保存。