國安白皮書｜港澳辦：正本清源　護航「一國兩制」發展

國務院新聞辦公室今日（2月10日）發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，國務院港澳事務辦公室表示，白皮書正本清源，對全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，進一步做好香港維護國家安全工作，以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展，具有重大而深遠的意義。



國慶76周年，特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式。（廖雁雄攝）

港澳辦：基本法23條立法長期是鬥爭焦點

港澳辦發言人指出，白皮書闡明香港維護國家安全的鬥爭從未停止。香港基本法第23條立法長期是鬥爭焦點。由於基本法第23條立法不能及時完成，香港維護國家安全的法律制度和執行機制存在嚴重漏洞和明顯缺失，給反中亂港勢力和外部敵對勢力以可乘之機。在僅靠香港特區的力量已無法有效控制局面、維護國家安全的情況下，中央政府採取措施，迅速構築香港維護國家安全制度屏障，有效化解國家安全面臨的重大現實威脅。

發言人指出，白皮書還闡明制定實施香港國安法在「一國兩制」實踐過程中的重要里程碑意義、香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任、香港維護國家安全工作的歷史性成就和歷史性變革，以及「一國兩制」下維護國家安全的實踐要求。

港澳辦強調，香港維護國家安全，是為了捍衛「一國兩制」，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，歸根到底是為了國家好、香港好、香港居民好。一個既安全又自由、既安全又發展、既安全又開放、既安全又生機勃勃的香港，符合「一國兩制」方針，符合國家根本利益，符合香港居民福祉，符合外來投資者利益。

我們堅信，有了高水平安全的香港，定能戰勝前進道路上的風險挑戰，實現長治久安和長期繁榮穩定，更好融入和服務國家發展大局，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業中創造新輝煌、作出新貢獻。 港澳辦發言人

2月10日，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。（廖雁雄攝）

中聯辦：縱深推進維護國安工作 護航高質量發展

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人表示，白皮書全面總結香港維護國家安全的經驗啟示，有助於人們更全面理解維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，更加深刻認識香港維護國家安全面臨的形勢任務和實踐要求，更加準確把握貫徹總體國家安全觀、以高水平安全護航高質量發展的方向路徑。

中聯辦發言人指出，作為中國的一個地方行政區，維護國家安全是香港的憲制責任。香港回歸祖國近29年的實踐反復證明，國安才能港安、家好、業興。發言人強調，維護國家安全沒有完成時，只有進行時。以此次白皮書發布為新起點，香港維護國家安全工作將向縱深推進，必將持續以高水準安全護航高質量發展。

我們堅信在中央全力支持下，香港維護國家安全的法律體系和執行機制定能固根本、穩預期、利長遠，促進香港健步邁向由治及興，促進香港實現良政善治，促進香港更好融入和服務國家發展大局，促進香港長期繁榮穩定，為強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。 中聯辦發言人

2025年6月21日，特區政府舉辦「香港國安法公布實施5周年論壇」。（廖雁雄攝）

國安公署：國安法「一法安香江」 鬥爭依然尖銳激烈

駐港國家安全公署發言人發表談話表示，白皮書為進一步凝聚以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展的共識注入強大動能。發言人指出，香港國安法「一法安香江」，成為香港由亂到治的「分水嶺」，開啟了「一國兩制」實踐的新征程。

香港國安法制定實施五年多，法治效能充分彰顯。反中亂港首惡分子被依法定罪判刑，外部干預受到堅決有力反制，敵對勢力再不能肆無忌憚為所欲為。政權安全得到有效保障，治理效能得到顯著提升，法治尊嚴得到有力捍衛，「國安家好」日益成為社會主流意識。 國安公署發言人

國安公署強調，維護國家安全是「一國兩制」實踐行穩致遠的重要基礎，香港維護國家安全面臨的形勢依然嚴峻複雜，鬥爭依然尖銳激烈，駐港國家安全公署將一如既往堅定依法履職，踐行國安法治，切實發揮職能作用，全力支持香港特區全面準確實施香港國安法律，堅決防範打擊外部勢力干擾破壞，切實鞏固香港來之不易的良好局面。