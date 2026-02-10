國安白皮書｜李家超：對危害國安叛徒作嚴重警告　正合其時

國務院新聞辦公室今（2月10日）早發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐行政長官李家超出席行政會議前見記者，表示白皮書意義重大，港府會全力支持和履行內容，李家超表示，會領導和統籌行政立法司法機關，貫徹維護國安責任。



李家超指，《白皮書》對危害國家安全的叛徒作嚴重警告，而談到黎智英案裁決，李家超指顯示黎惡貫滿盈，損害特區和國家利益，其無恥地充當外部勢力的爪牙，裁決彰顯了公義。



李家超：白皮書闡述香港維護國安鬥爭從未停止

李家超指，《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書意義重大、正合其時，他十分歡迎及支持，會全力履行要求，亦會領導港特區行政立法司法機關，貫徹履行維護國安責任。

李家超表示，白皮書從五個方面系統地闡述了香港維護國安鬥爭從未停止，展現中央對特區高水平安全護航一國兩制的高質量發展，他又引述白皮書指出五個方向，一是回歸後20多年，香港維護國安的鬥爭長期聚焦23條立法，修例風波最終演變成顏色革命、黑暴嚴重損害香港秩序；維護國安屬中央事權、中央立法維護國安是國際慣例；香港特區切實履行維護國安的憲制責任；香港實現由亂到治、由治及興；以高水平安全護航一國兩制高質量發展。

李家超說，白皮書帶給他三點重要領會，一是香港國安鬥爭從未停止；二是維護國安是中央事權，感謝中央從國家層面制定法律維護國安；三是要以高水平安全護航一國兩制高質量發展。

李家超：黎智英重判入獄罪有應得 判刑彰顯法治、伸張正義

對於黎智英判刑，李家超稱黎智英被判刑20年是彰顯法治、伸張正義，李家超指黎智英長期荼毒市民、歪曲事實，犧牲人民福祉，賣國禍港，罪有應得。

李家超指，部份市民和青年被黎智英誤導違法，大肆破壞公共設施，衝擊政府大樓、立法會等，製造炸彈，幸好警方及早行動才避免大量傷亡。

黎智英（香港01）

+ 4

宏福苑安置 李家超：愈早讓受影響家庭做決定就愈好

關於宏福苑安置方案，李家超指政府十分重視長遠住宿安排，會小心處理及平衡社會各方意見，妥善做好過渡性安排，愈早讓受影響家庭做決定就愈好。

他指業主回覆已大致收齊，他們期望政府從速處理，就初步觀察，較高比例業主期望政府收購業權。當然他們亦重視具體收購價、保險等實際問題。

至於會否在月底公布的財政預算案中預留資金用於重建？李家超說，政府已經仔細考慮了實際問題，舉例資金分配、住房資源分配、法律挑戰等。他續指，會為受影響家庭提供多種選擇，包括居屋、綠表、房協單位等。

他稱，會盡快研究所有選擇的可行性，理解對宏福苑居民來說，不是容易的時刻，政府正在不懈努力地工作，希望為災民家庭作出最合適的選擇。他指，重建當然需要使用公帑，政府會審慎評估，確保公帑有效使用。

巴拿馬判長和港口合約違憲 李家超敦促巴方尊重合約精神

有傳媒提問，就長和旗下巴拿馬港口公司合約被巴拿馬最高法院判令違憲，港府會否考慮約見商界，呼籲審慎投資。

2月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

李家超稱對該事件表示強烈不滿，反對任何外國政府在國際經貿關係中，使用脅迫、施壓，或其他不合理政治手段。李家超指，商務及經濟發展局上周已召見巴拿馬駐港總領事，表達對裁決不滿，認為巴拿馬對合法經貿關係出爾反爾，破壞營商環境和國際貿易規則。

李家超：「相信今次事件已經損害投資者對巴拿馬當地營商環境信心，會審視現在和未來在當地的投資，希望巴拿馬當局認真保障合法精神、企業合法利益」。