香港官員不習慣道歉？　屈穎妍：不認為自己錯，又談何改過

資深傳媒人屈穎妍今日（2月10日）在無綫新聞電視節目「有理說得清」提及宏福苑大火和安全帶事件，指「香港官員非常不習慣道歉」，舉例宏福苑火災、巴士安全帶、前特首林鄭月娥下台拒絕道歉等例子，並質疑「道歉不等於削弱政府威信，不肯認錯又談何改過？」



屈穎妍在在無綫新聞電視節目「有理說得清」提及宏福苑大火和安全帶事件，指「香港官員非常不習慣道歉」。（視頻截圖）

屈穎妍：「香港官員非常不習慣道歉」

屈穎妍今日（2月10日）在無綫新聞節目《有理說得清》中指出，今年元旦瑞士一酒吧發生大火造成40幾人死亡，當地市長災後公開道歉。2010年上海靜安區一棟公寓發生大火，造成58人死亡，時任市長韓正、市委書記俞正聲即可公開道歉，第一事件將責任背上身，承認政府有不可推卸責任。她強調，「道歉沒有削弱上海政府威信，反而推動全國高層建築消防改革」。

相比之下，屈穎妍指，「香港官員非常不習慣道歉」，舉例前特首林鄭月娥下任前不為2019年修例風波和2020年抗疫失誤公開道歉，聲言自己只會向丈夫和兩個兒子道歉。屈穎妍又表示，去年11月奪走168條生命的大埔火災發生後，至今未有官員出來鞠躬道歉，承認監管不力；日前勿勿暫緩的巴士安全帶條例「錯得離譜」，政府緊急撤回，但官員卻仍只強調初心是保障乘客安全。

對於為何政府盡力補救而市民仍指責政府， 她指是態度問題，「火災後如果市民第一時間鞠躬道歉，承認沒有好好保護市民；安全帶問題後，官員認低威，相信大部分市民都會消氣」。她強調，「不要將道歉看成施政禁忌，不認為自己錯，又怎可改過？」