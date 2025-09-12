天恩邨悲劇｜請何永賢道歉！

天水圍天恩邨母子的收樓悲劇，換來房屋局局長何永賢的刺耳回應：她用兩秒鐘時間表示「我們非常難過」，再用9分鐘以「情理兼備」、「人性化處理」、「裁決獨立作出」、「打擊濫用公屋獲得社會支持」等為房屋署辯護，最後用20秒時間「感謝上訴委員無償加班服務社會」。在局長的話術下，程序冊中的每一個步驟都已執行，責任鏈上的每一個人們都已盡力，所以什麼後果都與政府無關。很多人都說：比粗口更難聽！這不是個人的涼薄，而是制度性的麻木——源於長期盤踞在傳統治港精英心中，一種對弱勢困境毫無感知、對官僚程序盲目推崇、對公平正義欠缺認識的傲慢。



作為房屋政策的制定者和執行者，請何局長收回那句振振有詞的「情理兼備」和「人性化處理」。（何永賢Facebook）

一對同為精神病患的母子，因申請公屋時沒有如實申報資產，在一套僵硬的官僚程序下，被裁定必須遷出他們唯一的家。房屋署表示，已轉介社署跟進、已提供中轉屋選擇、已告知可暫緩遷出。在何永賢口中，這是「人性化」的處理，也是「情理兼備」的平衡點。

擁有三個住宅物業和兩個商用物業的她，恐怕很難理解：對鄧氏母子而言，天恩邨那個不到400呎的公屋單位，是他們對抗內心風暴的最後堡壘；而那張「遷出通知書」，則是將他們推向未知與不安的無情宣判；至於那個拒絕採納青山醫院證明書建議的上訴委員會裁決，更像是對付弱勢群體的法律迷宮，而非幫扶他們尋求體恤的有效渠道。孤苦無依的巨大精神壓力，豈是一間中轉屋的鑰匙，或一句「你可以慢慢搬」的說辭所能化解？當鄧母留下「好辛苦」的遺言墮樓，而鄧子在數月後步母親後塵，局長心中曾否有過一絲震顫？

強調程序、切割責任、小修小補——這套官僚範本的可怕之處在於，允許個體在「執行命令」和「遵守程序」之下集體「作惡」，無需承擔任何道德責任。上門調查的職員、撰寫報告的主任、投贊成票的委員，他們或許都認為自己只是在「公事公辦」，不料卻匯集成了其中一股可能將弱者推下懸崖的無形力量。何永賢還為他們加持：大家都沒有做錯。

事實上，何永賢已經不是第一次在公眾面前展現「官僚至上」的高高姿態了。

2024年7月，她形容青年過早輪候公屋是「阻礙人生發展」、「扭曲自己人生」。在她的視角裏，年輕人不應寄希望於公共房屋，而應靠自身努力在私人市場解決居住問題。但她竟然看不到，過去30年內，正是這套以置業為主導的房屋政策出了問題，有意抑制公營房屋供應，直接助長私人樓市瘋漲，才會導致越來越多人無法擁有安身之所。她不去歸咎歷任高官施政錯誤、不去批評地產商家貪得無厭，卻來責備年輕人的無奈選擇。一個對一代人所處困境充滿無知與輕蔑的局長，又怎能真正共情輪候冊上數十萬家庭的焦慮與絕望？

2023年4月，她指偏遠地區的基層每日乘車出入青山公路是個「洗滌心靈的快樂旅程」，又說入住簡約公屋可以節省數千元租金，「搭多幾次巴士都有凸」。在她的包裝下，新界居民每日耗費數小時的通勤折磨，被美化成了一種充滿詩意的精神昇華。但她竟然看不到，由於往屆政府放任整個城市發展，導致商業中心極化、產業發展單一、居職分離嚴重、通勤壓力沉重；而那些擠在車廂當中舟車勞頓的打工仔們，可能為此付出了難以量化的時間代價、交通成本和精神損耗。她不去反省規劃的不足，卻教育市民「正向思考」。一個能將基層疲憊浪漫化的官員，又怎能明白「收回公屋」意味着怎樣的天崩地裂？

時間再倒流至2022年7月1日，她宣誓就任房屋局局長時，明明承諾「願公屋溫暖萬家」。

今天看來，何等諷刺。從「洗滌心靈」到「扭曲人生」再到「情理兼備」，我們看到一條清晰的價值脈絡：一種自上而下、唯我獨尊、漠視弱勢的官僚主義，一種將複雜的民生疾苦抽象化、數據化、非人化的管治思維。普羅大眾因為公共政策變化而產生的痛苦和掙扎，都簡化成了行政檔案上的文字和數字，可被輕易地歸類、處理，然後刪除、遺忘。

經歷2019年修例風波，現屆政府肩負帶領香港從「由亂到治」邁向「由治及興」的重大使命，理應對異化扭曲的資本主義和長期失衡的資源分配進行深刻反思，而長期纏繞香港發展命脈的土地房屋問題更是重中之重。可是，主事官員沒有能力主導土地發展、未能大量增加房屋供應，卻將矛頭指向存量公屋中的所謂「濫用者」！請你們撫心自問：港人未能安居的根源，是這三年內被揪出來的9,000個「濫用戶」、所節省的90億元建築費用嗎？

當這套邏輯被確立為「德政」，收回單位的亮麗數字也就成了「功績」，相關政策也會不斷變本加厲，變相鼓勵人們互相猜忌、監視、鬥窮。鄰里之間的溫情，被3,000元的獎勵所取代；弱勢社群在資產申報門檻上的無助掙扎，也都成了有意騙取寶貴資源的「誠信問題」。就像一個拙劣的魔術師，試圖用一塊小小的黑布，去掩蓋一頭失控的大象——當大量人群仍然未能享有「活得有尊嚴」的「適足居住權」，官員卻沾沾於把舊酒倒進新瓶的「簡約公屋」、以為改了名稱就等於「告別劏房」的「簡樸房」、把收入增加的公屋用戶趕到私人市場的「打擊濫用公屋」等等。而魔術的代價，原來可能包括人命。

作為房屋政策的制定者和執行者，請何局長收回那句振振有詞的「情理兼備」和「人性化處理」，真正走進天恩邨內，向一個破碎家庭誠懇地表達一句最基本的慰問和尊重。