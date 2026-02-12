公開招聘食環署長｜學者稱招聘條件已縮窄人選範圍　似乎心有所屬

政府破天荒以公開招聘形式聘食環署署長及新聞處處長，浸大人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光今日（12日）表示，相關招聘條件要熟悉政府體系、食環署署長一職列明具執法工作知識和經驗將優先考慮，難免予人政府對有關職位人選是心有所屬感覺，「有幾多人可以做到？」。不過，葉偉光指從政府角度，申請人如獲聘後在推行政策時需要下屬協助，如不熟悉政府官場文化，即使是一個很出色的行政管理人員，亦「會生存唔到」。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（資料圖片/梁鵬威攝）

葉偉光在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，招聘條件能決定申請人成功機會有多大，而今次政府的招聘要求「有幾多人可以做到？」他指食環署署長的要求是要有15年行政經驗，及要熟悉政府體系，有關要求已縮窄範圍，未曾進入過政府體制的求職者「申請都會俾人掉出嚟」。

葉偉光指政府做法令想服務社會的人感覺不會得到職位，「都係得個面試」，但強調招聘過程符合程序公義。對於食環署署長招聘條件之一是要熟悉龐大財務資源管理，葉偉光笑指「龐大」一詞是可圈可點，又舉例指即使從事銀行管理層，熟悉龐大財務資源管理，但不熟悉政府體系亦不符資格。

浸大人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光（中）。（資料圖片/陳淑霞攝）

葉偉光認為熟悉體系的要求是很大問題，已預先將申請人篩選，認為可改為熟悉大型機構運作便可，「政府體系都係機構嚟咋嘛」。他指刪去「政府體系」字眼便可免去申請人受「政府」兩字而窒礙參與興趣。

他指，從政府角度，申請人如獲聘，在推行政策時需要下屬協助。如不熟悉政府官場文化，即使是一個很出色的行政管理人員，亦會受體制影響而「生存唔到」；申請人就算有抱負，進入政府後「都係谷住道氣」，亦要考慮是否值得放棄現有職位。

他又懷疑「有幾多人（政府外的人）有執法經驗」可符合招聘要求，難免予人感覺政府對有關職位的人選是心有所屬。