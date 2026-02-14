農曆新年｜司局長家訪市民送福袋　陳茂波到四口家　許正宇遇同鄉

農曆馬年將至，政府多位官員今日（14日）繼續參與由民政事務總署統籌的十八區「駿馬迎新」歲晚家訪，走訪多區包括中西區、沙田區、東區、九龍城區和深水埗區，探訪區內不同家庭，關心他們的居住和生活狀況，為他們送上賀年福袋，與大家分享節日歡樂，共慶新春。



財政司司長陳茂波探訪居於堅尼地城的年青家庭，夫婦育有兩子；財經事務及庫務局局長許正宇在探訪居於德朗邨的雙老家庭，其間與同為福建鄉里的老戶主暢談。



財政司司司長陳茂波（中）探訪居於西環的家庭，與他們交流，送上新春祝福。（政府新聞處）

財政司司長陳茂波今日在署理中西區民政事務專員周卓瑩陪同下，聯同中西區區議員和地區服務及關愛隊伍代表，探訪居於堅尼地城的年青家庭和長者家庭，了解他們的生活情況，並送贈賀年福袋，向市民表達問候，祝他們馬年心想事成。

政務司副司長卓永興（左）今日聯同沙田民政事務專員余懷誠（右）、沙田區區議員和沙田區地區服務及關愛隊伍代表，到沙田美林邨進行歲晚家訪，向長者拜早年，致以節日問候和新年祝頌。（政府新聞處）

政務司副司長卓永興在沙田民政事務專員余懷誠陪同下，聯同沙田區區議員和關愛隊代表探訪居於美林邨的基層家庭和獨居長者，與他們閒話家常，並向他們致以節日問候及新年祝頌。

財政司副司長黃偉綸（左二）今日在東區民政事務專員黎旨軒（右三）陪同下，聯同東區區議員和關愛隊代表探訪居於耀東邨的獨居長者，在農曆新年前送上關愛與祝福，共慶新春。（政府新聞處）

財政司副司長黃偉綸在東區民政事務專員黎旨軒陪同下，聯同東區區議員和關愛隊代表探訪居於耀東邨的年青家庭和獨居長者，聆聽他們的生活點滴，並送上新春祝願。

財經事務及庫務局局長許正宇（右四）今日在九龍城民政事務專員蔣志豪（右五）陪同下到德朗邨探訪，其間與同為福建鄉里的老戶主暢談，又與小朋友玩遊戲，共享新春歡樂。（政府新聞處）

財經事務及庫務局局長許正宇在九龍城民政事務專員蔣志豪陪同下，聯同九龍城區區議員和關愛隊代表探訪居於德朗邨的年青家庭和雙老家庭，其間與同為福建鄉里的老戶主暢談，又與小朋友玩遊戲，共享新春歡樂。

教育局局長蔡若蓮則在深水埗民政事務專員王浩宇陪同下，聯同深水埗區議員和關愛隊代表探訪深水埗的長者家庭和少數族裔家庭。

教育局局長蔡若蓮（右四）在深水埗民政事務專員王浩宇（右三）陪同下，聯同深水埗區議員和深水埗關愛隊代表今日探訪居於深水埗的少數族裔家庭，共慶新春。（政府新聞處）

政府預告，主要官員未來兩日會繼續探訪不同家庭，向他們傳遞心意與祝福，與市民共迎新歲。