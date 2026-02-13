農曆新年｜特區高官一連四日走訪十八區　與市民共慶新春

​農曆丙午馬年將至，特區政府主要官員今日（2月13日）起一連四日走訪全港十八區，探訪不同家庭，與市民共慶新春。其中，行政長官李家超與政務司司長陳國基在不同官員陪同下，探訪長者家庭與少數族裔人士，律政司司長林定國亦探訪了青年和雙老家庭。



2月13日，行政長官李家超（中）在民政及青年事務局局長麥美娟（右一）和勞工及福利局局長孫玉菡（右二）陪同下，探訪油麻地駿發花園的居民。（政府新聞處）

李家超率麥美娟、孫玉菡訪油麻地長者家庭

十八區「駿馬迎新」歲晚家訪活動由民政事務總署統籌。行政長官李家超、民政及青年事務局局長麥美娟和勞工及福利局局長孫玉菡，今早在民政總署署長杜潔麗和油尖旺民政事務專員李家維陪同下，探訪兩戶居於駿發花園的長者家庭，了解他們的生活情況，並送贈賀年福袋。

+ 1

李家超、麥美娟和孫玉菡亦聯同油尖旺區區議員、分區委員會委員和地區服務及關愛隊）代表到訪救世軍油麻地長者社區服務中心，向市民送上新春祝福，祝他們馬年身體健康，事事如意。

政務司司長陳國基（左二）和民政及青年事務局常任秘書長李百全（右一）在觀塘民政事務專員何立基（左一）陪同下，探訪居於順利邨的雙老家庭，了解他們的生活情況和需要，向他們送上關懷與節日祝福。 （政府新聞處）

陳國基聯同關愛隊探訪雙老家庭及少數族裔

政務司司長陳國基和民青局常任秘書長李百全在觀塘民政事務專員何立基陪同下，聯同觀塘區區議員和關愛隊代表探訪居於順利邨的雙老家庭和少數族裔人士，了解他們的生活情況和需要，向他們送上關懷與節日祝福。

陳國基透露，他探訪的少數族裔家庭是印度籍，其中就讀大學四年級的兒子提到不少朋友計劃畢業後投考紀律部隊。陳國基鼓勵他們加入政府，發揮語言和文化優勢，協助同鄉融入香港。陳國基又向他提到，警務處近年已容許錫克教警員以頭巾替代警帽，正是促進種族共融的實例。

公務員事務局局長楊何蓓茵（左三）與深水埗民政事務專員王浩宇（左二）、深水埗區區議員和關愛隊代表，探訪居於深水埗的家庭，在農曆新年前送上關愛與祝福，共慶新春。（政府新聞處）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左三）在北區民政事務專員卓穎然（右二）陪同下，探訪居於粉嶺皇后山邨的家庭，並送上賀年禮品，表達政府的心意。（政府新聞處）

創新科技及工業局局長孫東教授（右二）在西貢民政事務專員馬瓊芬（右三）陪同下，聯同西貢區區議員和關愛隊代表，探訪居於將軍澳的獨居長者。（政府新聞處）

林定國、楊何蓓茵、孫東、羅淑佩分別落區

律政司司長林定國資深大律師在灣仔民政事務專員張雁伶陪同下，聯同灣仔區區議員和關愛隊代表探訪居於勵德邨的青年和雙老家庭，與他們親切交流，送上新春祝福。

公務員事務局局長楊何蓓茵在深水埗民政事務專員王浩宇陪同下，聯同深水埗區區議員和關愛隊代表探訪居於深水埗的年青家庭和雙老家庭；創新科技及工業局局長孫東在西貢民政事務專員馬瓊芬陪同下，聯同西貢區區議員和關愛隊代表探訪居於將軍澳的獨居長者和家庭住戶；文化體育及旅遊局局長羅淑佩則在北區民政事務專員卓穎然陪同下，聯同北區區議員和關愛隊代表探訪居於皇后山邨的年青家庭及雙老家庭。

特區政府主要官員未來三日會繼續到多區進行家訪，透過面對面交流，向市民表達關懷，傳遞正面力量與祝願，與社區共迎新歲。