全城狗狗行善日｜港鐵周日供已登記乘客攜犬隻上車　附活動詳情

港鐵今日（27日）公布，參與香港愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日2026」，下周日（3月1日）將配合推出「港鐵一日狗狗同行」活動，首次開放重鐵網絡供寵物狗乘車，1,200名合資格參加者每程可攜帶一隻寵物狗，只准在列車最後一卡上落車，並須遵守相關規定，其他乘客如要保持距離可選擇其他車廂乘車。



港鐵又指，由於愛協活動在香港迪士尼樂園度假區舉行，料當日早上7時至8時迪士尼綫人流較繁忙，乘客需為行程預留時間。下文附活動詳情及注意事項。



港鐵2026年3月1日推出「港鐵一日狗狗同行」活動。（港鐵圖片）

攜帶狗狗同行乘車小貼士。（港鐵圖片）

港鐵3.1首次開放重鐵網絡供寵物狗乘車

香港愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日2026」，旨在支持拯救被遺棄或受傷的動物。港鐵公布參與活動，今年3月1日將首次開放重鐵網絡，提供1,200個活動名額，已登記及捐款的參加者可取得「港鐵一日狗狗同行手帶」，每程可攜帶一隻寵物狗，乘搭港鐵重鐵路綫和輕鐵出行，使用次數不限。

港鐵機場快綫、香港西九龍站、馬場站、羅湖站、落馬洲站、港鐵巴士及接駁巴士則不包括在內。

▼港鐵2025年5月1日試行輕鐵「貓狗同行」計劃▼



參加者及寵物狗只准在列車最後一卡上落車

活動當日，參加者必須支付正常港鐵車費，全程佩戴手帶以作識別，港鐵職員有需要時會查驗參加者的手帶或有效確認電郵。港鐵會繼續堅守鐵路營運安全，並照顧衛生考慮及減低對其他乘客的影響，與愛協聯手加強宣傳教育。

為確保旅途安全及暢順，港鐵提醒參與活動的乘客須遵守以下規定︰

．進入港鐵範圍前，必須將寵物狗放置於完全封閉的寵物袋或背包內，大小須符合港鐵運載行李條件之尺寸要求；



．在港鐵網絡內禁止使用任何帶輪子的寵物手推車運送狗隻；



．參加者及其寵物狗只可於列車最後一卡車廂上落車，並須全程留於該車廂；



．寵物狗於旅程中必須全程留在完全封閉的寵物袋或背包內，不可露出任何身體部位，亦嚴禁於車廂及港鐵範圍內打開寵物袋。



港鐵公司將密切留意活動當日各條鐵路綫的營運情況。（港鐵圖片）

「港鐵一日狗狗同行」指定上落車及乘車位置。（港鐵文件截圖）

料活動當日早上7時至8時迪士尼綫較繁忙

港鐵將密切留意活動當日各條鐵路綫的營運情況，在轉車站及繁忙車站加派人手協助乘客，由於活動在香港迪士尼樂園度假區舉行，料當日早上7時至8時將有較多參加者乘搭鐵路往迪士尼站，人流較繁忙，請乘客為行程預留時間。

其他乘客如要保持距離可選擇其他車廂乘車

港鐵呼籲乘客互相包容與尊重，寵物參加者人須遵守相關規定，在旅程中顧及其他乘客的感受，妥善看管狗隻，共創和諧的乘車環境。如其他乘客希望和寵物狗保持距離，可在活動當日選擇其他車廂乘車。