伊朗局勢｜利雅得經貿辦繼續開設？丘應樺：有不穩定因素但不放棄

以色列與美國聯手襲擊伊朗，中東局勢不斷升溫。特區政府原本積極籌備在沙特阿拉伯首都利雅得開設經貿辦，商務及經濟發展局局長丘應樺交代最新開設進度，稱一直進展良好，但現時有不穩定因素，需要實事求是地推行，惟強調不會放棄在利雅得設經貿辦。



沙特首都利雅得（Riyadh）（Getty）

利雅得經貿辦繼續開設？丘應樺：有不穩定因素但不放棄

丘應樺在無綫新聞《講清講楚》今日（8日）播放的錄播節目上，被問到設立利雅得經貿辦的進度，會否受到伊朗戰事的影響。他表示，進展一直良好，要實事求是、根據實際情況開展籌備工作，強調不會放棄在利雅得設經貿辦。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（陳葦慈攝）

他續指，現時有一些不穩定因素，舉如沒有到利雅得的航班，重申會依據實際情況展開籌備工作。

丘應樺評估中東戰事影響：不一定導致出口成本大增

談及中東戰事對香港的最新影響，丘應樺稱包括油價上升、供應鏈受阻、跨國貨物運載等，不過不一定會導致出口成本大增，「要好詳細研究，究竟戰事延續多久，會否有和平解決方案」。他續指，香港的進出口貿易市場廣泛，中東市場只是其中之一，但本港最大的進出口貿易市場是東盟國家，同時港府計劃開拓更多新興市場，故戰事未必有過大影響。