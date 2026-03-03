伊朗局勢｜國泰取消3.14或之前杜拜／利雅得航班　退票等安排一覽

【伊朗／以色列／美國／國泰航空】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，局勢不斷升溫。國泰航空今午（3日）公布，3月14日或之前往返香港與杜拜／香港與利雅得的航班已取消，未來數日航班時間表或需要進一步調整。



國泰航空已啟動特別票務安排，若旅客已預訂今年3月14日或之前相關航班，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費用。若旅客透過旅行社或第三方網站購買機票，則需要直接與他們聯繫。



2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙。（Reuters）

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

受中東局勢影響，機場管理局今早公布，香港國際機場截至上午11時，共有14班航班取消，詳情請向航空公司查詢。

國泰航空同日下午4時公布，鑑於中東地區局勢的最新發展，3月14日或之前往返香港與杜拜／香港與利雅得的航班已取消。若受影響的旅客未收到通知，可透過「自助訂位管理服務」查看最新的預訂狀況。

國泰航空表示，已啟動特別票務安排，提供靈活的選擇，若旅客已預訂今年3月14日或之前相關國泰航班，如需重新訂位、更改航點或選擇退款，均可獲豁免相關手續費用。

若旅客選擇重新訂位，新舊行程之間的票價及稅項差額仍需支付，更改機票截止日為今年3月31日，新行程完成日期為今年5月31日。

更改機票截止日為今年3月31日。（國家網站截圖）

透過旅行社或第三方網站購買機票︰

相關旅客需直接與他們聯繫，以重新安排旅行日期或申請退款。



透過國泰航空訂票（官方網站、流動應用程序或客戶服務部）︰

可聯絡客戶服務團隊預訂新航班，或透過「自助訂位管理服務」辦理退款。



國泰航空指，未來數日航班時間表或需要進一步調整。（資料圖片）

國泰航空又指，會密切關注事態發展，強調旅客和機組人員的安全一直是首要考量，因此未來數日航班時間表或需要進一步調整，感謝旅客的體諒和理解。

至於今年3月15日後的航班，旅客啟程前可瀏覽國泰航空網站，以查閱最新的航班資訊和其他公告。