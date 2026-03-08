前高官馮宜萱「有眼無珠妝」受關注　本尊這樣答｜政壇諸事町

房屋署前副署長馮宜萱離開官場近十年，近日重新受到市民關注。事源她日前出席記者會關注家庭精神暴力問題，但大家「錯重點」關注馮宜萱的眼妝，馮宜萱每當向下望時，眼睛恍如「反白眼」，有網民形容為「有眼無珠妝」，關心她是否惹到化妝師所致。《香港01》向馮宜萱查詢，對於坊間的反應有否始料不及，以及當時妝容是否由化妝師操刀，她禮貌地表示：「不予置評啦唔該晒」、「我唔評論呢件事啦，唔該晒您」。



大批網民「錯重點」，關注馮宜萱「奇特」眼妝。（有線新聞畫面截圖）

房署前副署長馮宜萱赴記者會談精神暴力

事緣香港婦女中心協會上周五（6日）召開記者會，公布「親密關係中的精神暴力」問卷調查結果，指調查反映「精神暴力」在社會可見度不足。

房屋署前副署長馮宜萱日前出席記者會，講述家庭暴力中的精神暴力問題。（有線新聞畫面截圖）

記者會上，馮宜萱表示對於長期操控性的精神暴力行為，仍然缺乏明確刑事規管，「執法和介入存在制度上的缺口」，建議把強制控制行為刑事化，提升警方和司法機構早期介入能力，向社會清楚表明精神操控同樣屬於不可接受的家庭暴力形式。

每當馮宜萱向下望稿件時，眼皮隨之合上，留下一條明顯的黑色眼線，加上下方的黑色眼睫毛陰影，令馮宜萱合上的眼皮恍如「白眼」般開啟。（有線新聞畫面截圖）

網民「錯重點」關注馮宜萱眼妝

可是大批網民「錯重點」，關注馮宜萱「奇特」眼妝。影片中，每當馮宜萱向下望稿件時，眼皮隨之合上，留下一條明顯的黑色眼線，加上下方的黑色眼睫毛陰影，令馮宜萱合上的眼皮恍如「白眼」般開啟，相當「搶鏡」。有網民關注馮宜萱是否「得罪化妝師了吧」。

網民笑言，「影響專注力！全程喺度望佢對眼！哈哈根本無心聽佢講嘢」。（有線新聞畫面截圖）

《香港01》向馮宜萱查詢，對於坊間的反應有否始料不及，以及當時妝容是否由化妝師操刀，她禮貌地表示：「不予置評啦唔該晒」、「我唔評論呢件事啦，唔該晒您」。