房署前副署長馮宜萱眼妝出事！「反白眼妝」震撼全網：得罪化妝師

也有網民笑言，「影響專注力！全程喺度望佢對眼！哈哈根本無心聽佢講嘢」、「笑到我肚痛，點解（眼線）可以畫到咁」、「她惹到化妝師了嗎？」。亦有網民認真分析馮宜萱眼妝「出事」原因，並提出改善建議。



大批網民「錯重點」，關注馮宜萱「奇特」眼妝。（有線新聞畫面截圖）

「有眼冇珠妝定反白眼妝？」有網民於社交平台Threads分享有線新聞影片報道，關注房屋署前副署長馮宜萱「眼妝」問題。

房署前副署長馮宜萱出席記者會講精神暴力

事緣香港婦女中心協會於3月6日召開記者會，公布「親密關係中的精神暴力」問卷調查結果，指調查反映「精神暴力」在社會可見度不足。

房屋署前副署長馮宜萱日前出席記者會，講述家庭暴力中的精神暴力問題。（有線新聞畫面截圖）

記者會上，馮宜萱表示對於長期操控性的精神暴力行為，仍然缺乏明確刑事規管，「執法和介入存在制度上的缺口」，建議把強制控制行為刑事化，提升警方和司法機構早期介入能力，向社會清楚表明精神操控同樣屬於不可接受的家庭暴力形式。

奇特眼妝成焦點

每當馮宜萱向下望稿件時，眼皮隨之合上，留下一條明顯的黑色眼線，加上下方的黑色眼睫毛陰影，令馮宜萱合上的眼皮恍如「白眼」般開啟。（有線新聞畫面截圖）

可是大批網民「錯重點」，關注馮宜萱「奇特」眼妝。影片中，每當馮宜萱向下望稿件時，眼皮隨之合上，留下一條明顯的黑色眼線，加上下方的黑色眼睫毛陰影，令馮宜萱合上的眼皮恍如「白眼」般開啟，相當「搶鏡」。

網民笑：影響專注力

有網民直呼「好可怕」、「嚇到我了」、「不敢與她對視」。也有網民笑言，「影響專注力！全程喺度望佢對眼！哈哈根本無心聽佢講嘢」、「笑到我肚痛，點解（眼線）可以畫到咁」、「腹話術？」、「別人是睜一隻眼閉一隻眼，妳倒好了，兩眼全閉了也是等於睜開了，感覺化這妝真的很有特色，哈」、「我看超久，才發現那真的不是白眼」、「她惹到化妝師了嗎？」、「得罪化妝師了吧」。

網民拆降眼妝「炒車」原因

網民笑言，「影響專注力！全程喺度望佢對眼！哈哈根本無心聽佢講嘢」。（有線新聞畫面截圖）

亦有網民認真分析馮宜萱眼妝「出事」原因，並提出改善建議，「靠近睫毛那邊的眼線掉了而已」、「她眼皮有好大一段忘了塗眼影了……」、「睇嚟第日化妝都係要合埋眼影返張相先穩陣出得街」。