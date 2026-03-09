江玉歡拋橋尖東搞賭場　黨友何敬康反駁沒意義：中央1999年不支持

新民黨立法會前議員江玉歡昨晚（8日）感慨尖東太靜，建議發展豪華會所和豪華小型賭場後，她的黨友、選委界議員何敬康今天（9日）在社交平台不點名指建議「沒什麼意義」。何敬康引述1999年時任國務院副總理錢其琛，稱中央不支持香港發展賭場。他又稱香港要重振夜經濟，應該聚焦並朝著國家支持的方向發展，包括盛事經濟和夜間消費券。



江玉歡建議，尖東發展非舞廳的豪華會所，配上可考慮馬會營運的豪華小型賭場，令尖東有機會成為銀座或小型豪華版拉斯維加斯。（江玉歡FB）

何敬康不點名指江玉歡建議「沒意義」：錢其琛不支持

同屬新民黨的何敬康和江玉歡今日「同室操戈」，就尖東應否發展小型賭場和豪華會所有異議。事緣江玉歡在社交平台形容尖東「實在靜過歐洲」，憶起電影《夜王》中的尖東的她「不勝唏噓」，建議「讓霓虹燈重現尖東」，容許發展豪華會所、豪華小型賭場，考慮由馬會營運。

新民黨何敬康和江玉歡。（資料圖片/楊凱力攝）

一日後，何敬康在社交平台不點名批江玉歡的建議「沒什麼意義」，他首先回顧國務院前副總理錢其琛曾於1999年明確表示，中央不支持香港發展賭場，因為會帶來嚴重的社會問題。

何敬康會見傳媒。（資料圖片/黃浩謙攝）

何敬康：豪華會所若有市場必有投資者 無需其他人提點

他續指，香港目前允許的博彩項目中，應大力推動賽馬經濟，因賽事吸引不少遊客，其中不乏高端旅客，如果馬會和旅發局加大宣傳，足夠更好推廣香港的旅遊形象。

至於豪華會所，他指尖沙咀一帶包括尖東已有部分經營，雖然不清楚生意額如何，但相信若市場有需要，必會有投資者加入，「無需其他人提點」。

新民黨立法會前議員江玉歡分享近日晚上在尖東散步，形容「實在靜過歐洲」。（江玉歡FB）

談及香港重振夜經濟的方法，何敬康認為應聚焦國家支持的方向：