江玉歡行尖東憶《夜王》感唏噓：實在靜過歐洲　倡發展會所小賭場

賀歲電影《夜王》令不少人回憶起尖東的黃金年代，新民黨立法會前議員江玉歡亦不例外。她分享近日晚上在尖東散步，形容「實在靜過歐洲」，清潔工忙於閑話家常，垃圾桶空空如也，「諗起夜王，看到今天的尖東，不勝唏噓。」她建議，尖東發展非舞廳的豪華會所，配上可考慮馬會營運的豪華小型賭場，令尖東有機會成為銀座或小型豪華版拉斯維加斯。



新民黨立法會前議員江玉歡分享近日晚上在尖東散步，形容「實在靜過歐洲」。（江玉歡FB）

江玉歡行尖東憶《夜王》感唏噓

江玉歡昨晚（8日）在社交平台Facebook分享，指自己從尖沙咀散步到尖東，周末海邊的雙行線泊滿旅遊巴，導遊的旗仔襯托著天橋上賣唱女郎的歌聲，「不知該用什麼形容詞來形容現場氣氛。」

她說，由於風勢大，改道去尖東百周年紀念花園散步，周日晚七時許，除了有酒席的酒樓和街角做得不錯的越南餐廳外，人數寥寥，憶起電影《夜王》，再看到今天的尖東，形容不勝唏噓。

就連兩位清潔工也只是忙於閑話家常，垃圾桶空空如也。街頭近日多了外國遊客，但如果他們住在尖東一帶的酒店，晚上實在靜過歐洲。 江玉歡

江玉歡建議，尖東發展非舞廳的豪華會所，配上可考慮馬會營運的豪華小型賭場，令尖東有機會成為銀座或小型豪華版拉斯維加斯。（江玉歡FB）

江玉歡倡發展豪華會所、小型賭場

去年財政預算案建議，發展港鐵紅磡站及周邊用地，並將附近海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。江玉歡建議，趁一年有幾千萬名旅客打鐵襯熱，首先重拾尖東的光芒，例如讓霓虹燈重現尖東，容許發展豪華會所，而非舞廳，再配上豪華小型賭場，可考慮由馬會營運。

江玉歡說，賭場並非澳門大眾化，而是像德國巴登巴登、維也納及摩納哥的質素，令尖東有機會成為銀座或小型豪華版拉斯維加斯。

難道香港作為國際金融中心及高才的匯聚地，也容不下一個具Class的高端消費及旅遊區。 江玉歡

她說，尖東不期然令人想起歌舞昇平，形容要證明香港「返晒嚟」，除了股市旺，尖東的燈光也少不得。