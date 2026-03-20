羅淑佩「貼題」穿花花衫逛花展　親身示範最佳打卡位

2026香港花卉展覽即日起至3月29日，朝九晚九在維園開放，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（20日）把握機會首日就到場打卡，身穿色彩繽紛的花花圖案衫的她與鬱金香花海打卡，又與寫生的小朋友交流。她日前亦到中環海濱毛絨花展打卡。



羅淑佩在社交平台Facebook分享逛花展，指今天是24節氣中的「春分」，薄霧飄至，春意盎然，形容這個星期香港也是花氣襲人，Henderson Land 在中環海濱的Flower Market 成為打卡熱點，前兩天也去參觀，並且買了一束絲絨花延續美麗，稱正是策展藝術家CJ Hendry 的設想。

Henderson Land x Cj Hendry Flower Market

日期： 2026年3月19日至22日

地點： 中環海濱AIA Vitality公園（民光街33號）

入場： 已登記人士憑二維碼門票免費入場（預約名額已全數額滿）

她指，今早去了另一個更大更美的花世界，就是康文署年度鉅製「2026香港花卉展覽」，今年的主題花是紫羅蘭，它本身已經有許多不同的品種和顏色，再加上每年必備的鬱金香花海、以港九新界為主題的造型佈置、不同省市和國家的花卉設計、康文署分區同事的創作、各花藝學院的大型裝置，以及連續14年支持花展的香港賽馬會主要打卡位，大讚琳琅滿目。

她說走進這花花世界，沿途所見市民和旅客都很開心，也忙於用鏡頭捕捉滿園春色，更有許多小朋友在寫生作畫，形容他們很有天份，當中許多人有成為天才小畫家的潛質。

2026年香港花卉展覽

日期：2026年3月20日至29日

時間：上午9時至晚上9時

地點：香港維多利亞公園

主題：花語尋「香」—細味城市特色