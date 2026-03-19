花卉展明開幕　設紫羅蘭立體花牆　逾1.4萬株鬱金香花海映襯

2026年香港花卉展覽明日（20日）至本月29日在維多利亞公園舉行，由早上9時，開放至晚上9時，主題花是紫羅蘭，並以「花語尋『香』── 細味城市特色」為主題。



會場設有主題花立體花牆，有5朵由30多朵立體小花組成的巨型紫羅蘭，配以逾6千株蘭花及毋忘我等花材鋪陳。立體紫羅蘭花牆與前方由超過1.4萬株不同顏色鬱金香組成的花海互相映襯。



2026年香港花卉展覽明日（20日）至本月29日在維多利亞公園舉行，以香港特色為主題設有多個大型園林造景。（葉志明攝）

2026年香港花卉展覽明日（20日）至本月29日在維多利亞公園舉行，以香港特色為主題設有多個大型園林造景。（葉志明攝）

康文署指，今屆花展會場中軸線設有多個大型園林造景，均以香港特色為主題。香港素有美食天堂的美譽，「港飲港食」園圃將港式地道美食如蒸籠點心、蛋撻、菠蘿油和奶茶融入以紫羅蘭為主調的花海之中，形成繁花與美食交織的奇趣景象。「港島花徑」則帶領遊人穿梭香港摩天輪、中銀大廈和大坑舞火龍等港島地標和場景；「九龍剪影匯繁花」呈現九龍城寨、彩虹邨、金魚街和廟街等喚起港人集體回憶的九龍風貌。

2026年香港花卉展覽明日（20日）至本月29日在維多利亞公園舉行，以香港特色為主題設有多個大型園林造景。（葉志明攝）

2026年香港花卉展覽明日（20日）至本月29日在維多利亞公園舉行，以香港特色為主題設有多個大型園林造景。（葉志明攝）

2026年香港花卉展覽明日（20日）至本月29日在維多利亞公園舉行，以香港特色為主題設有多個大型園林造景。（葉志明攝）

康文署表示，除城市地標外，中軸園圃亦展現香港在都會面貌以外的另一風景，涵蓋鄉郊風光、自然景致及離島文化。「城鄉風情」串聯沙田、大埔及元朗屏山三地特色，把許願樹、車公廟，以及傳統盆菜與麻將牌局等圍村節慶元素融入園圃；「山水三重奏」以沙田城門河、香港濕地公園及香港地質公園三大區域串連成景；「離島文化傳承之旅」則聚焦大澳棚屋及長洲太平清醮等離島風土民情，帶領遊人由繁華鬧市走進山海之間，細味香港多元面貌。

2026年香港花卉展覽明日（20日）至本月29日在維多利亞公園舉行，設有多個特色打卡位。（葉志明攝）

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場內亦設置來自北京、廣州、杭州、橫琴、深圳、蘇州和澳門的大型園林造景，呈現各地風貌。此外，發展局、建築署、土木工程拓展署、懲教署、渠務署、環境保護署、路政署、房屋署，以及香港海洋公園亦參與花展，展示各具特色的裝置。

2026年香港花卉展覽明日（20日）至本月29日在維多利亞公園舉行，以香港特色為主題設有多個大型園林造景。（葉志明攝）

2026年香港花卉展覽詳情。

今年花展新增多項適合一家大小參與的親子活動。其中「小馬照相館」將於3月21日及28日下午1時至5時在中央草坪舉行，讓遊人與雪特蘭小馬合照留念。大會亦將於3月21日下午2時30分至5時邀請多個政府吉祥物到場與遊人互動合照。中央草坪亦展出多組色彩繽紛的復活蛋及兔子造型裝置等打卡熱點。