葉劉粉絲會｜問答環節自曝跟年輕人貼地學拍片　新學潮語「綠茶」

【ComplexCon2026】全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館開舉行，前立法會議員葉劉淑儀獲邀下午到會場辦粉絲見面會，吸引逾百人出席。在問答環節中，有粉絲問她如何緊隨潮流，葉劉淑儀表示，主要是喜歡跟年輕人玩在一起，同時學到很多潮流的用語，「譬如最近我先知咩叫綠茶，現實生活都有啲綠茶。」



全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館開舉行，前立法會議員葉劉淑儀獲邀下午到會場辦粉絲見面會，有逾百人出席。葉劉淑儀表示，當初與ComplexCon結緣，是因為2023年香港剛復常不久，希望舉辦更多國際交流活動。朋友向她介紹美國的ComplexCon，於是她想把這個活動帶來香港。

在問答環節中，有不少人踴躍舉手發問，氣氛熱烈。有粉絲提問，作為對年輕人有鼓勵作用的偶像，她有什麼忠告給年輕人，年輕人又可以怎樣做，才能像她一樣成功、優秀。葉劉淑儀表示，她自2006年從美國回來，一直致力培育年輕人。她樂見有年輕人進入政府工作，有的去了公營機構，有的成為了藝術家。她認為年輕人的出路很多，不一定要人人都去做醫生，最重要的是「follow your passion」（追隨你的熱情）。

有25位幸運粉絲獲贈葉劉淑儀從未公開過的造型小卡，並可上台獲親筆簽名及合影。（梁鵬威攝）

被問何時登大銀幕？葉劉：可能唔需要、有AI 引粉絲嗌「唔好」

有粉絲提問：「過去20年間，你如何逐步變成pop culture（流行文化），因為你嘅pop culture，在香港那麼多公眾假期裏，起碼有兩個是屬於你的，有農曆新年及中秋節，大家都好期待。」亦問及「幾時會在大銀幕見到你演出？」

葉劉淑儀就表示，大銀幕可能現在不需要她，因為可以用AI，現場隨即掀起一片聲音，有人連忙稱「唔好呀」。她又憶起2006年回港的時候，有很多人都罵她「掃把頭」。但她表示要不斷做好自己，因為作為民選議員，一路都要接觸不同階層的人，無論基層、商界、年輕人。

由20年前「掃把頭」變流行文化 過節最期待葉劉派「福利圖」

她提及過年過節，很多議員發送貼圖，有些「畫到自己嫦娥咁」，而她就覺得不如拍自己的照片，故從2018年開始，手捧月餅、穿上長衫，問「你食咗月餅未呀？」並發現「幾受歡迎」。有許多年輕人拿照片給她看，說看得很開心，「我覺得能夠令市民開心係一件好事來的，係咪呀？」

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

分享如何面對「黑粉」：如果鬧我，我唔頂咀，咪冇嘢囉！

有粉絲提問：「一路走來都好多hater（討厭我的人），但現在好多lover（喜愛我的人），你是怎樣消化這種恨和愛。」葉劉淑儀表示，公眾參與一定有風險，特別是在社交媒體，上載一幅照片，或講錯一句話，就會「spread like wildfire」（像野火一樣迅速蔓延）。她表示，自己也試過被很多人罵，有些很難聽的花名，但她常想起小時候讀書時記得的一句話，就是「Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me」（棍棒和石頭可以打斷我的骨頭，但言語永遠無法傷害我），要鍛鍊好心理質素。「如果有人鬧我，我唔會頂咀，唔會鬧返佢，咁咪冇嘢囉。」

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon今日（21日）起一連兩日於亞洲國際博覽館舉行，前立法會議員葉劉淑儀下午到達粉絲見面會。（梁鵬威攝）

自曝看小紅書學潮語「綠茶」：現實生活都有啲綠茶

有粉絲問及如何緊隨潮流，葉劉淑儀表示，主要是喜歡跟年輕人玩在一起，例如大家都看很多內地的小紅書、微博，她也學到很多潮流的用語，「譬如最近我先知咩叫綠茶，現實生活都有啲綠茶。」

有粉絲就提問，在社交平台上會不會有什麼計劃，或者會不會有什麼驚喜給大家呢？葉劉淑儀表示，最近學習拍一些reels（連續影片），及學用年輕人常用的小相機拍攝。她覺得市民喜歡看多些IG story（限時動態），例如是有關她自己的故事，及有關社會的，例如現在食肆、街市、市民生活、交通等方面的情況。