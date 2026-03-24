國安細則修訂｜警方可隨街攞市民手機密碼？鄧炳強：錯嘅、嚇你嘅

立法會今日（24日）討論修改《維護國家安全法》下實施細則，修訂或新增多項執法權力，包括警方可要求提供電子設備密碼，違者可判監。保安局局長鄧炳強重申，警務人員必須根據國安原因，向法院申請搜令，「唔係隨隨便便，喺街度就叫人攞個電話出嚟，畀個密碼」。



修訂包括可充公嚴重案件中被定罪者的罪行相關財產。有議員關注政府如果處理共同財產的。鄧炳強指，只會充公被定罪者，不會令其他第三者財產被充公。



張國鈞表示，政府有責任持續完善維護國家安全法律制度和執行機制，以有效防範，懲治危害國安行動。（立法會直播）

張國鈞：國安風險仍存在

會上，署理律政司司長張國鈞開場發言表示，政府有責任持續完善維護國家安全法律制度和執行機制，以有效防範，懲治危害國安行動。現今地緣政治衝突頻繁，國安風險仍然存在，故政府提出修訂進一步完善機制。

鄧炳強指，政府在過去辦理不同危害國安案件，汲取實際經驗，行政長官與國安委制定了修訂細則，就部分措施加以完善。（立法會直播）

鄧炳強：奉公守法市民不受影響

鄧炳強指，政府在過去辦理不同危害國安案件，汲取實際經驗，行政長官與國安委制定了修訂細則，就部分措施加以完善，並釐清法律程序和安排，以及時化解危害國安風險。他強調，奉公守法的人不會誤墮法網，修訂細則不會影響一般市民和機構的正常運作。

今日（22日）是國安法實施5周年，紀律部隊及青少年團體今早在將軍澳消防及救護學院舉行升旗儀式。（政府新聞處圖片）

警方可隨意要求提供密碼 鄧炳強：錯嘅、嚇你嘅

鄧炳強提到，有指條例生效後警方可在街上隨意要求市民提供手機密碼，市民再沒有私隱。他直言有關言論為「錯嘅、嚇你嘅、誤導你嘅」，強調警務人員必須根據國安原因，要向法院申請搜令，法院批出後警方才可搜查相關電子設備，「唔係隨隨便便，喺街度就叫人攞個電話出嚟，畀個密碼」。

鄧炳強形容，拒絕提供密碼與拒絕執法人員持搜查令搜查單位一樣，故此設罰則亦常合理，而其他司法管轄區亦有。

商界（三）議員嚴剛問到，如果有人故意輸入錯誤密碼，或聲稱忘記密碼，警方可以如何處理。（立法會直播）

聲稱忘記密碼怎處理？鄧炳強舉例：今日開5次電話無理由唔記得

商界（三）議員嚴剛問到，如果有人故意輸入錯誤密碼，或聲稱忘記密碼，警方可以如何處理。鄧炳強表示，難以一概而論，但當局會以搜證方法處理，舉例如果該人士「今日開咗5次個手提電話，無理由突然間話畀我聽唔記得」，而執法部門的觀察會為重要證據。

選委界議員范駿華關注指明人士涵蓋範圍。（立法會直播）

范駿華關注指明人士定義

修訂列明警員可要求指明人士提供電子設備密碼或其他解密方法，指明人士在無合理辯解下不能拒絕提供密碼。選委界議員范駿華關注指明人士涵蓋範圍，鄧炳強回覆稱，指明人士包括受調查人士、擁有人、管有人，知悉設備或解密的人士。

民建聯陳學鋒關注，若指明財產涉及共同擁有公司、物業，如「長命契」，當局會如何處理。（直播截圖）

陳學鋒關注共同財產如何處理？鄧炳強：分權共有

修訂加入充公嚴重案件中被定罪者的罪行相關財產的條文，列明如被裁定犯任何危害國安罪行而被判處終身監禁或監禁10年或以上者，而法庭信納被定罪者曾經或擬將財產用於資助干犯危害國安罪行，可將所有指明財產充公。民建聯陳學鋒關注，若指明財產涉及共同擁有公司、物業，如「長命契」，當局會如何處理。

鄧炳強表示，政府會查證公司股東的受益人身份，只會被定罪者的部分才會被充公，不涉其他人。至於「長命契」方面，他指法庭頒令後，有關契約會「分權共有」，只會充公被定罪者，不會令其他第三者財產被充公。