張曼莉：香港系統化推進人工智能全鏈布局　肩負內地與全球的橋樑

正在北京的創新科技及工業局副局長張曼莉今日（27日）早上拜訪國家工業和信息化部國際經濟技術合作中心，就國際產業合作、聯動產業、用好香港平台提質升級等相關議題交換意見。



她亦出席中關村論壇年會京港澳科技創新論壇，表示香港正系統化推進人工智能全鏈條布局，包括成立AI+與產業發展策略委員會、即將運作的香港人工智能研發院、建設沙嶺數據園區打造亞太領先算力樞紐，同時透過百億元創科產業引導基金與30億元人工智能資助計畫，加強科研、算力、資本與人才支撐，並建立安全可信的人工智能治理框架。



張曼莉指，國家「十五五」規劃明確將人工智能作為驅動產業變革、培育新質生產力的核心引擎，京津冀與粵港澳大灣區同為國家創新發展的重要引擎，優勢互補、協同空間廣闊。香港作為國家重要的國際創科中心，肩負連接內地與全球的橋樑角色，致力以人工智能帶動新型工業化，塑造新質生產力，助力國家構建現代化產業體系及在全球人工智能發展中提升話語權與影響力。

她說香港將發揮國際標準對接、國際數據互通、全球融資、產學研與成果轉化優勢，攜手北京、澳門打造人工智能創新生態，推動具身智能、工業智能、端側AI等前沿領域聯合攻關，支持優秀技術與產品在香港全球首發，藉助InnoHK、香港人工智能研發院等平台拓展國際市場。

張曼莉訪京期間，考察多間半導體與人工智能芯片龍頭企業，包括北京芯馳半導體科技有限公司、北京燕東微電子股份有限公司、兆易創新科技集團股份有限公司等，以及與他山科技代表等見面交流，深入了解半導體、車規級芯片與算力芯片前沿研發和產業應用。她指出，香港正全力推進微電子領域發展，元朗微電子中心兩條中試線將於今年投入運作，支持「從一到N」成果轉化與產業化對接，將元朗進一步打造成微電子產業園，同時政府致力聯動及鼓勵已完成「A+H」雙平台上市如兆易創新等企業來港設立研發、中試及總部基地，對接香港中試平台、國際資本與海外網絡，形成產業集聚效應。

此外，張曼莉參觀了包括北京因時機器人科技有限公司和銀河通用機器人有限公司等具身智能領軍企業，以及與星海圖、梅卡曼德、雲跡科技等公司代表會面交流，了解內地機械人核心零部件上的技術突破、具身智能整機訓練技術前沿、具身智能基礎模型最新發展和具身智能在自動化生產與智慧生活領域等廣泛應用場景。她表示，具身智能是人工智能產業化的重要方向，香港具備基礎研究、國際認證、市場化應用與標準對接優勢，可為內地企業打造國際化具身智能加速器，提供國際化驗證、國際技術展示與拼船出海等一站式支持，加速技術走向全球市場。