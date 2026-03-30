國務院任命謝小華為政制及內地事務局長　接健康理由辭職曾國衞

新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的提名，國務院3月30日決定任命謝小華為政制及內地事務局局長。原政制及內地事務局局長曾國衞早前以健康原因向行政長官提出請辭，至1月27日被國務院免去政制及內地事務局局長職務。



國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長。

謝小華曾任民政署長、環境及局常秘 曾為「高官樓后」

謝小華在1987年6月加入政府，曾在行政主任及勞工事務主任職系任職，1988年6月加入政務職系，2023年4月晉升為首長級甲一級政務官，去年1月2日展開退休前休假。她在37年政務官生涯中曾於多個決策局及部門任職，2016年4月至2022年1月出任民政事務總署署長，2022年1月至12月出任環境局常任秘書長／環境保護署署長，2023年1月起出任環境及生態局常任秘書長（環境），直至退休。

謝小華曾以「高官樓后」之名為人熟知的，她曾申報持有多達18個工、商、住宅物棊和9個車位，大部分住宅單位位於港島，部分自用、部分出租。去年退休後她亦曾入市，斥資3480萬元購入九龍塘帝景峰帝景居一個4房單位。