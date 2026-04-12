何超蕸逝世｜父賭王何鴻燊讚為最能幫忙女兒　臨終前家人陪伴在側

賭王何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今天（12日）逝世，臨終前家人陪伴在側 。根據信德集團網站，何超蕸57歲，生前掌管信德集團物業管理部門。



何超蕸是何鴻燊與二房太太藍瓊纓的三女，曾被賭王稱為最能幫忙的女兒，其同房長姊為信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊，二姊為集團執行董事兼副董事總經理何超鳳，下有四妹何超儀及弟弟何猷龍。



2024年9月16日，工商界婦女舉行賀國慶午餐會，圖為何超蕸。（資料圖片／蘇煒然攝）

賭王何鴻燊女兒何超蕸逝世 臨終前家人陪伴在側

由何超蕸出任執行董事的信德集團，沉痛哀悼何超蕸逝世，並附上家人通告。通告以何超瓊、何超鳳、何超儀和何猷龍署名，指「我們最親愛的妹妹何超蕸於2026年4月12日安詳辭世」，臨終前家人一直陪伴身邊，感謝各界慰問與關心，並指在此沉痛時刻祈請理解與包容。

信德集團今日就何超蕸逝世發出訃告。

信德集團網頁今日轉了黑白色。（信德集團網頁截圖）

根據信德集團網站，何超蕸57歲，生前掌管信德集團物業管理部門。

何超蕸五個月前拍片呼籲投票 宏福苑大火捐一千萬

何超蕸去年11月，曾為她擔任創會會長的香港遼寧社團總會拍片，面露微笑呼籲市民踴躍在立法會換屆選舉投票，指香港的未來需要你我一同參與，發揮公民責任。

同月26日發生的大埔宏福苑大火，何超蕸事發後四日宣布聯同何超瓊、何超鳳以及信德集團，向大埔宏福苑援助基金捐出一千萬元，支援受火災影響市民，並深切哀悼殉職的消防人員，向其家屬致以慰問。

2025年11月10日，何超蕸拍片呼籲市民在立法會換屆選舉投票。（香港遼寧社團總會）

何超蕸為賭王何鴻燊與二房藍瓊瓔的三女。（資料圖片）

何超蕸被賭王稱為最能幫忙的女兒

57歲的何超蕸是何鴻燊二房太太、2022年因癌症病逝的藍瓊纓三女，曾被賭王稱為最能幫忙的女兒。她畢業於美國加州佩珀代因大學，獲授文學士學位，主修電訊學及心理學。目前是信德集團有限公司執行董事，集團經營房地產發展、交通運輸、酒店及消閒和投資等業務。

何鴻燊曾讚揚何超蕸為最能幫忙的女兒。（李澤彤攝）

掌管信德集團管物業管理部門

信德集團資料顯示，何超蕸1996年加入集團，自2001年起出任執行董事，一直掌管物業管理部門以及零售及推銷規劃部門的策劃及營運，亦負責國內物業發展項目之營運。她同時出任信德船務有限公司董事，以及宏海控股集團主席及執行董事。

2006年時，何鴻燊與二房五名子女在港慶祝其生日。圖左數起為何超鳳、何超瓊、何鴻燊、何超蕸、何超儀和何猷龍。（資料圖片／路透社）

現任醫院管理局委員及沙田醫院管治委員會主席

商界以外，亦熱心社會服務，她於2021年獲委任出任醫院管理局委員至今，並任沙田醫院管治委員會主席；同時出任藝術發展諮詢委員會委員、香港大學校董會成員和東華三院顧問局成員。她曾擔任東華三院董事局總理及董事局主席、平等機會委員會委員，以及公民教育委員會委員。

何超蕸（右）曾與二家姐何超鳳（左)一同出席活動。（資料圖片／盧翊銘攝）

2019年2月為皇仁舊生會何鴻燊天文觀測站揭幕

皇仁舊生會今日（4月12日）對舊生會永遠名譽會長及信德集團有限公司創辦人已故何鴻燊博士的女兒何超蕸女士離世，深感哀痛。

何超蕸於2019年2月出席由父親何鴻燊捐助興建的皇仁舊生會何鴻燊天文觀測站開幕禮，支持父親母校的發展。皇仁舊生會對何超蕸離世深感哀痛.，致以深切哀悼，並向其家人致以最深切慰問。舊生會指，該觀測站是活化舊址供校友鑽研太空科學，以至同學STEM教育的里程碑，亦是皇仁校舍以外的地標。