何超蕸逝世｜任藝發會委員　羅淑佩表惋惜　讚揚推動文化藝術發展

賭王何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸昨日（12日）逝世，她生前出任藝術發展諮詢委員會委員。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（13日）表示，對何超蕸辭世深表惋惜，並向其家人致以深切慰問。



羅淑佩表示，何超蕸為商界翹楚，亦熱衷公益服務，多年來致力推動文化藝術發展，她先後在香港演藝學院校董會和藝術發展諮詢委員會服務，並提出寶貴意見。



何超蕸為賭王何鴻燊與二房藍瓊瓔的三女。（資料圖片）

2024年9月16日，工商界婦女舉行賀國慶午餐會，圖為何超蕸。（資料圖片／蘇煒然攝）

2025年11月10日，何超蕸拍片呼籲市民在立法會換屆選舉投票。（香港遼寧社團總會）

何超蕸為賭王何鴻燊與藍瓊纓三女 臨終前家人陪伴在側

由何超蕸出任執行董事的信德集團，沉痛哀悼何超蕸逝世，並附上家人通告。通告以何超瓊(長姊)、何超鳳(二姊)、何超儀(四妹)和何猷龍(五弟)署名，臨終前家人一直陪伴身邊。

57歲的何超蕸是何鴻燊二房太太、2022年因癌症病逝的藍瓊纓三女，曾被賭王稱為最能幫忙的女兒。她畢業於美國加州佩珀代因大學，獲授文學士學位，主修電訊學及心理學。目前是信德集團有限公司執行董事，集團經營房地產發展、交通運輸、酒店及消閒和投資等業務。

信德集團今日就何超蕸逝世發出訃告。

生前出任香港大學校董會成員和東華三院顧問局成員

何超蕸於2018年至2023年擔任香港演藝學院校董會成員，並自2025年起擔任藝術發展諮詢委員會成員。

她生前也出任醫院管理局大會成員、香港大學校董會成員和東華三院顧問局成員；過往也曾擔任東華三院董事局總理及董事局主席、平等機會委員會委員，以及公民教育委員會委員。

何鴻燊曾讚揚何超蕸為最能幫忙的女兒。（李澤彤攝）

2006年時，何鴻燊與二房五名子女在港慶祝其生日。圖左數起為何超鳳、何超瓊、何鴻燊、何超蕸、何超儀和何猷龍。（資料圖片／路透社）