27個政府租用辦公室或將遷出　一年料省約5千萬租金開支

香港土地資源緊絀，部分政府部門需要租用私人辦公室。立法會今日（14日）續舉行特別財委會，有議員問到，政府預計未來3年有多少，租用的私人辦公室，會搬回政府物業。政府產業署表示，未來一年或有約27個辦公室，會搬回政府物業或租金較便宜的物業，料全年可節省約5,000萬元的租金開支。



金融服務界李惟宏發言。（鄭子峰攝）

李惟宏關注未來3年搬回政府物業的租用辦公室

會上，金融服務界議員李惟宏問到，當局預計未來3年，有多少租用的私人辦公室會搬回政府物業內。署理政府產業署署長莫振宇表示，產業署每年都會就辦公室用地檢討，在符合部門運作，和具成本效益下，會將租用的辦公室，搬去政府物業或租金較低的私人物業。

他提到，近年租用辦公室的開支，已有下降趨勢，估計未來一年約有27個辦公室項目，經研究後若符合成本效益，會搬回政府物業或租金較便宜的物業，全年預計可節省約5,000萬元的租金開支。

工聯會立法會議員鄧家彪出席立法會會議。（直播截圖）

鄧家彪問政府全面更換電動車時間表

工聯會鄧家彪問到，政府未來全面更換電動車的時間表，以及因應油價上升現時所花的油費金額。物流署署長郭黃穎琦表示，根據環保採購規則，除非有充分的運作理由，和首長級人員同意，所有政策局及部門必須採購電動私家車。她又指，近年電動車佔政府汽車編制已有所增加，電動私家車佔政府私家車比例約17%，2025年剛訂購的200多輛私家車中，絕大部分為電動車。

物流署：會以務實態度逐步推廣和引入更多電動商用車

不過郭黃穎琦坦言，目前電動商用車成熟程度不及私家車，當局會以務實態度，逐步推廣和引入更多電動商用車，政府會成立工作小組，以及物色適合本地用的電動商用車，為未來規模化，創造條件。她又強調，政府會帶頭使用電動車，但同時要審慎運用公帑，會確保不會造成浪費，因此不會車輛停用周期前，過早停用車輛，相信隨市場電動車品牌、型號增加會採購更多電動車。

立法會議員簡慧敏。（直播截圖）

政府擬在26/27年度，從外匯基金轉撥750億元用於發展北都，並計劃在今年發債1600億， 當中約800億用於短期債務再融資，選委界議員簡慧敏問及，當局預計合共有多少會放在北都，有多少會放於其他工程。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華表示，現時發展重點在北都，過去一年有約一半的發債淨收入投放於北都有關的工程，料有關趨勢會持續下去，甚至上升。

進出口界鍾奇峰發言。（鄭子峰攝）

進出口界議員鍾奇峰問到，政府會否重新發行伊斯蘭債劵，以吸納中東資金，支持香港公務工程發展。財經事務及庫務局局長許正宇表示，現時即使未有穆斯林債劵推出，目前亦有不少中東資金參與。至於未來是否需要發行有關債劵需要視乎市況，以及融資情況。

另外，政府早前就飲用水事件成立專責小組，提出改善方案。黎志華表示，貨品及服務合約已引入財務審查，當局將在實施一年後進行中期檢討，檢視效果及情況，有需要時會再優化。

她指，近年電動車佔政府汽車編制已有所增加，電動私家車佔政府私家車比例約17%，2025年剛訂購的200多輛私家車中，絕大部分為電動車。

郭黃穎琦坦言，目前的電動商用車成熟程度不及私家車，當局會以務實態度，逐步推廣和引入更多政府商用車，政府會成立工作小組，以及物色適合政府用的電動商用車，為未來規模化，創造條件。她又強調，雖然政府會帶頭使用電動車，但不會車輛停用周期前，更換車輛。

政府擬在26/27年度，從外匯基金轉撥750億用於發展北都，並計劃在今年發債1600億， 當中約800億用於短期債務再融資，選委界議員簡慧敏問及，當局預計合共有多少會放在北都，有多少會放於其他工程。財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華表示，現時發展重點在北都，過去一年有約一半的發債淨收入投放於北都有關的工程，料有關趨會持續下去，甚或上升。